¡¡½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê68¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡ÖÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Î¡È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¡É¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦05¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¡¢·ëº§¤·¤¿Ä¹ÃË¤ÎÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤ÎÊÑ²½¤Ë¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿
¡¡ÂçÃÝ¤Ï¸½ºß¡¢¼ç±éÉñÂæÉñÂæ¡Ö¥Ô¥¢¥Õ¡×¤Î¾å±éÃæ¡£ÊüÁ÷¤Ïº£·î¡¢6Æü¤Ë»öÁ°¼ýÏ¿¤·¤¿¤â¤Î¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡39ºÐ¤ÇÂ©»Ò¤¬·ëº§¤·¡¢Àµ·î¤Ë2¿Í¤Ç¿·Ç¯¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËË¬¤ì¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¡¢ÂçÃÝ¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡×¤È¶¦´¶¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î´Ö¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤â40ºÐ¤ÇÂ©»Ò¤¬·ëº§¤·¤Æ¡×¤ÈÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤ªÀµ·î¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢»ä¤¬¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ2¿Í¡ÊÂ©»ÒÉ×ÉØ¡Ë¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤¸¤ã¤¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤Î¶á¤¯¤Î¿À¼Ò¤Ë½é·Ø¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£ÆóÀéæÆ¤Î¸ý¤«¤é½é·Ø¤Ê¤ó¤«¡¢°ìÅÙ¤È¤·¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤ÃË¤¬¡È¤Ê¤ó¤Ç½é·Ø¡©¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£Á´¤¯¤½¤¦¤¤¤¦¿ÀÍÍ¤È¤«Á´¤¯¿®¤¸¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¹Ô»ö¤È¤«¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¡¢¤¦¤Á¤ÏÃÂÀ¸Æü¤È¤«¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ªÀµ·î¤â¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¡È¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡È¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½é·Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×¤È·ëº§¤·¤¿Â©»Ò¤ÎÊÑ²½¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹¬¤»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤«¡¢´õË¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤«¡¢Ì¤Íè¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤«¡¢À¨¤¯¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£