ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤ÆÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊâ¤ê¤¨¤³¤µ¤ó¤¬¡¢1·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÄ²¤¬¤ó¼ê½Ñ¤«¤é77Æü¸å¤ÎÄÌ±¡¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êâ¤µ¤ó¤Ï3½µ´Ö¤Ë°ìÅÙ¤ÎÌä¿Ç¤Î¤¿¤á¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÇÉÂ±¡¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·µ¡Ç½¤Ê¤É¤¬ÉÕ¤¤¤¿¼õ¿®µ¡¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿²°³°¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êâ¤µ¤ó¤ÏÄÌ±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤Ï¤äÄÌ±¡¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ØÄê´ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¡×¤ÈÉ½¸½¡£¸å°ä¾É¤È¤·¤ÆÇÓÊØ¾ã³²¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖºÇÄã¤Ç¤â¤¢¤È1Ç¯¤ÏÂ³¤¡¢½Ñ¸å¤Î¥ì¥Ù¥ë10¤¬¥ì¥Ù¥ë3¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¼£¤Ã¤Æ¤â´°¼£¤ÏÀ¸³¶¤Ê¤¤¡×¤È°å»Õ¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄÌ±¡¤Ç¤âÀ°Ä²ºÞ¡¢ÊØ¤ò°ì»þ»ß¤á¤ëÌô¡¢ÊØÈëÍÑ¤Î²¼ºÞ¡¢¤ª¿¬¤«¤Ö¤ìÂÐºö¤ÎÆð¹Ñ¤Ê¤É¤¬½èÊý¤µ¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬ÇÙ¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö²þ¤á¤Æ´â¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Î½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Öº£Æü¤âÉÂ±¡¤ËÄÌ¤¨¤Æ¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤±¤Æ¡¢µ¢¤ì¤ë»ä¤¬¤¤¤ë¡×¤È¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êâ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¤Íè¤Î¤³¤È¤òÁ´Éô¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Øº£Æü¤Î¼«Ê¬¡Ù¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÂÎ¤òÏ«¤ï¤ë¡¢¿´¤ò´Ë¤á¤ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈµÙ¤à¡¡ÉÂ±¡¤ËÍè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Øº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ä¤í¤¦¡Ù¤½¤¦»×¤¤Ä¾¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿²¤ë¡¢¿©¤Ù¤ë¡¢Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯¡¢¥´¥ß¼Î¤Æ¤ë¡¢ºÇÄã¸ÂÆ¯¤¯¡¢3¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¡¢º£¤ÏËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤Ç½¼Ê¬¡×¤È¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¡¢¡Öº£Æü¤â¡¢¤ªÅ·µ¤¤¬ÎÉ¤¤Æü¤ËÀ¸¤¤Æ¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
