ÀÐÅÄ½ã°ì¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ì¤Ï¥â¥Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!!¡×¡¡Â©»Ò¡¦¤¤¤·¤À°íÀ®¤¬¸ø³«¡Ö#20ºÐ¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¡Ê72¡Ë¤¬14Æü¡¢Â©»Ò¤ÇÇÐÍ¥¡¦¤¤¤·¤À°íÀ®¡Ê51¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö#20ºÐ¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó #¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ã¤«¤ê¤·¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤ì¤Ï¥â¥Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!!¡×¼ã¤«¤ê¤·¡È¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡É»þÂå¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½ã°ì¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£°íÀ®¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡¢Happy Birthday¡×¤È72ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Éã¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÀèÆü¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¸Å¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤éÈ¯·¡¤·¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ç¤¹¾Ð¡×¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë»þ¤À¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢20ºÐº¢¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸Ëö¤Ç¤Ï¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤â·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¤¦¡×¤È¡¢²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿ ¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢½ã°ì¤Î¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥â¥Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!!¡×¡Ö¼ã¤½ã°ì¤µ¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªº£¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¤Ã¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¤ªÉãÍÍ¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤³¤ì¤Ï¥â¥Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!!¡×¼ã¤«¤ê¤·¡È¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡É»þÂå¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½ã°ì¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£°íÀ®¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¡¢Happy Birthday¡×¤È72ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Éã¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖÀèÆü¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¸Å¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤éÈ¯·¡¤·¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ç¤¹¾Ð¡×¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë»þ¤À¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢20ºÐº¢¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸Ëö¤Ç¤Ï¡Ö¤¯¤ì¤°¤ì¤â·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¤¦¡×¤È¡¢²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿ ¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢½ã°ì¤Î¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥â¥Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!!¡×¡Ö¼ã¤½ã°ì¤µ¤ó¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªº£¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¤Ã¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥¹¥Æ¥¤Ê¤ªÉãÍÍ¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£