¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¤ÈÂçºå»Ô¤Î²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¤¬¡¢¼¡´ü½°±¡Áª¤ÈÆ±Æü¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë°Õ¸þ¤Î½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁª¤ò½ä¤ê¡¢Æ±ÅÞ¤ÎÁ°¸¶À¿»Ê¸ÜÌä¤Ï15Æü¡¢¡ÖÂçºå°Ê³°¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£µþÅÔ»ÔÆâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Á°¸¶»á¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ëÁª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÈÂ¼»á¤«¤éÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¡ÖÍý¶þ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£½°±¡Áª¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤È°Ý¿·¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¿®¤òÌä¤¦¤Î¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÊ£»¨¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÀâÌÀ¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼»á¤é¤Ï¡¢½ÐÄ¾¤·¥À¥Ö¥ëÁª¤ò´ÇÈÄÀ¯ºö¡ÖÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë3²óÌÜ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¼Â»ÜÍ×·ï¤È¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÌ±¼çÅª¥×¥í¥»¥¹¡×¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢À§Èó¤òÌä¤¦ÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£