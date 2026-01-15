´Ú¹ñÃæ¶ä¡¢¶âÍø2.50¡ó¡¡5²ñ¹çÏ¢Â³¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¶ä¹Ô¤Ï15Æü¤Î¶âÍ»ÄÌ²ß°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢À¯ºö¶âÍø¤òÇ¯2.50¡ó¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ï5²ñ¹çÏ¢Â³¡£Ç¯½é¤ËÆþ¤êÂÐ¥É¥ë¤Ç¥¦¥©¥ó°Â¤¬¿Ê¤ß¡¢1¥É¥ë¡á1500¥¦¥©¥ó¶á¤¯¤Ë²¼Íî¤¹¤ëÃæ¡¢Íø²¼¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤ÐÄÌ²ß°Â¤¬°ìÃÊ¤È¿Ê¤à¤È¤Î·üÇ°¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ·Êµ¤¤Ï·úÀßÅê»ñ¤ÎÄãÌÂ¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤Î¡¢¾ÃÈñ²óÉü¤äÈ¾Æ³ÂÎ¼çÆ³¤ÎÍ¢½ÐÁý²Ã¤Ç²þÁ±·¹¸þ¤ò°Ý»ý¡£2026Ç¯¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ÏÁ°²óÍ½Â¬¤Î1.8¡óÁ°¸å¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¿¶¤ì¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¶ä¤ÏºòÇ¯5·î¤Î²ñ¹ç¤Ç0.25¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£