¥Ö¥é¥Þ¥èµÈÅÄ¡¡¡ÈÁí»ñ»º¿ô½½²¯±ß¡É¤Î37ºÐÃËÀ¤Ë¶¦´¶¡©°¦¸¤¤Ë¡ÈÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¡É¤ò¤¢¤²¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤ÎµÈÅÄ·É¡Ê52¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ÖµÈÅÄ¤ÈÁÆÉÊ¤È¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë0¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ú¥Ã¥ÈÍÑ¤Î¥±¡¼¥¤ò°¦¸¤¤ËÍ¿¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢25ºÐ¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿²ñ¼Ò¤òÇäµÑ¤·¡¢Áí»ñ»º¿ô½½²¯±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦37ºÐÃËÀ¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡×¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡È¤ªÇº¤ß¡É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»ñ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë»ÅÊý¤Ê¤¯ÊÙ¶¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦Åê»ñ¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¤½¤³¤«¤é¤Þ¤¿ÇÜ¤°¤é¤¤¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¤¤¤¯¤é¤â¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦²»³Ú¤Î²Î»ì¤â»É¤µ¤é¤º¡¢¡Ö¥Õ¥é¥Õ¥é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Îø°¦¤Ë¤âË°¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤µ¤ó¡£º£¤Þ¤Ç°ìÈÖ¥Ô¥ó¤ÈÍè¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÈÀ¤³¦¤òÎ¹¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤«¤³¤¦¡¢¤Þ¤¢¤Í¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢³ÆÃÏ¤Î¥°¥ë¥á¤Ï¡ÖÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¡×ÂÎ¸³ºÑ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î¹¤Ë½Ð¤Æ¤â¡Ö¤¸¤ã¤¢»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤µ¤ó¤Ë¡¢µÈÅÄ¤¬¡Ö¤ä¤ëÁ°¤Ëµ¿Ìä¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤¬¡¢Äó°Æ¤·¤¿¡È²¹Àô¤á¤°¤ê¡É¤â·Ð¸³ºÑ¤ß¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤Ï¡ÖÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾õÂÖ¤ò¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¤µ¤ó¤Ï¼÷»ÊÅ¹¤ËÎã¤¨¡¢°ìÈÖÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö¤¢¤Î°ìÈÖ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËµÈÅÄ¤Ï¡Ö°¦¸¤¤Î¥Ý¥á¥é¥Ë¥¢¥ó¤Ë¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ä¤«¤é¤Ã¤Æ¡Ê¸¤ÍÑ¤Î¥±¡¼¥¤ò¡Ë¤¢¤²¤Ø¤ó¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö´Å¤¤¤´¤Á¤½¤¦¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤¢¤ÈÂçÊÑ¤ä¤í¤Ê¤³¤¤¤Ä¤È¤«»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ë¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Ã¤Æ¤¤¤¦³µÇ°¤â¤Ê¤¤¤ä¤í¤¦¤·¡£¤À¤«¤é°ìÈÖ´Å¤¤Êª¤È¤«¤ÏÍ¿¤¨¤ó¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦²¶¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¹ç¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤ä¡×¤È°ì¿ÍÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö³Ê²¼¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£µÈÅÄ¤«¤é¡Ö³Ê²¼¤Á¤ã¤¦¤ä¤í¡£°ìÀ¸·üÌ¿¸¤¤âÀ¸¤¤Æ¤Æ¡×¤È¡È¹³µÄ¡É¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó´Ö°ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡¢¡È°ã¤¦ÏÃ¡É¤Ç¤¹¡×¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£