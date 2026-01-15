²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢¤Ê¤¼¥×¥í¿ý»Î¤Ë¡©¡¡£±£·ºÐ¤«¤é¥â¥Ç¥ë¶È¡¢ÀÄ³ØÂç»þÂå¤Ï¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×¤Ë¤â
¡¡¥×¥í¿ý»Î¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤¬£±£´Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¥×¥í¿ý»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¹áÀ¡¤Ï¡¢¡Ö¸µ¡¹Ëã¿ý¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤é¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Å»ö¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È²¬ÅÄ¤Ï¡ÖµÕ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¿¹¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¬Àè¡©¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤Ï¡Ö£±£·¤«¤é¥â¥Ç¥ë¶È»Ï¤á¤Æ¡¢£î£ï£î-£î£ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢£²£³¤«¤éËã¿ý¥×¥í¡£¸å¤«¤é¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤â¡¢Ä«¤Ë¡Ø£Ú£É£Ð¡ª¡Ù½Ð¤Æ¤«¤é³Ø¹»¹Ô¤Ã¤Æ¡££Ú£É£Ð¡ª¥¬¡¼¥ë¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¿¹¤Ï¡Ö¤Ê¤¼Ëã¿ý¤ò¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖËã¿ý¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢º£¤ÎÃÄÂÎ¤ËÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡£¥×¥í¿ý»Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¡¢¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¹¥«¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤ÈËã¿ý¤Î»Å»ö¡¢¤É¤Ã¤Á¤Î³ä¹ç¤¬Â¿¤¤¤È´ò¤·¤¤¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËã¿ý¤Î»î¹ç¤ÎÊý¤¬´ò¤·¤¤¡£¤³¤Î»Å»ö¡Ê·ÝÇ½¡Ë¤Ï¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤¬¡¢Ëã¿ý¤À¤±¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½Ð¤Æ¤âÄÞº¯»Ä¤½¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ëµ¤³Ú¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£