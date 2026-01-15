»ûÅÄÀÅ»á¡¡»²µÄ±¡¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤Ø¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµ½êÂ°¤Ç³èÆ°¤â¡Ä¡ÖÀ¯ºö¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¡¡½©ÅÄ
µîÇ¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ËÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¡¢2²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»ûÅÄÀÅ»á¤¬¡¢»²µÄ±¡¤Î¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤ËÆþ¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2019Ç¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç½éÅöÁª¤·¡¢¸½ºß2´üÌÜ¤Î»ûÅÄÀÅ»á¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµ½êÂ°¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£·î¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ½©ÅÄ¸©Ï¢¤Î´´Éô¤Ë¡¢»²µÄ±¡¤Î¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤ËÆþ¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿À¯ºö¤Ë´Ø¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤È°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¯ºö¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ì±ÅÞ²ñÇÉ¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁªµó¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤ÉÌîÅÞ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»ûÅÄ»á¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤â¤¢¤ê¡¢»²µÄ±¡¤ÇÌîÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ°÷¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢²ñÇÉ¤À¤±¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¡¢23Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²ñÇÉÆþ¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ûÅÄ»á¤ÏµîÇ¯10·î¤ÎÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£