¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Î¥â¥é¥ó¥È¤¬²ÏÂ¼Í¦µ±¡¢ÅÏî´ÍºÂÀ¤ò¸ì¤ë¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡1·î15Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥á¥ó¥Õ¥£¥¹¡¦¥°¥ê¥º¥êー¥º¤È¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥³ー¥Á¿Ø¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡Î¾¥Áー¥à¤Ï¸½ºß¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ë±óÀ¬Ãæ¤Ç¡¢16Æü¤Ë¡ÈNBA¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¦¥²ー¥à2026¡É¡¢19Æü¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤Æ¡ÈNBA¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥²ー¥à2026¡É¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Î´ÇÈÄÁª¼ê¥¸¥ã¡¦¥â¥é¥ó¥È¤Ï¡¢±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÂÇËÐ¤Î¤¿¤á1·î5Æü¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥ºÀï¤«¤é5»î¹çÏ¢Â³¤Ç·ç¾ìÃæ¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¤Ï¥×¥ìー¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡26ºÐ¤Î¥â¥é¥ó¥È¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Ë2ÅÙÁª¤Ð¤ì¤¿¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥¬ー¥É¡£¤¿¤À¡¢ºßÀÒ7Ç¯ÌÜ¤Î¼ç¼´¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ìー¥É¤Î±½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢10Æü¤Ë¡ØESPN¡Ù¤Î¥·¥ã¥à¥º¡¦¥·¥ã¥é¥Ë¥¢µ¼Ô¤¬¡¢¥°¥ê¥º¥êー¥º¤¬¥â¥é¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥ìー¥É¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¡£¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¥Áー¥à¤¬³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥°¥ê¥º¥êー¥ºÂ¦¤Ï¤½¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¼ã¼ê¤È¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡2·î6Æü¤Î¥È¥ìー¥É¡¦¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤¬Ãå¡¹¤ÈÇ÷¤ëÃæ¡¢¥â¥é¥ó¥È¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¥°¥ê¥º¥êー¥º¤È¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡È¥°¥íー¥Ð¥ë¥²ー¥à¡É¤ØÎ×¤à¡£¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó½Ð¿È¤Î¥µ¥ó¥Æ¥£¡¦¥¢¥ë¥À¥Þ¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä½Ð¿È¤Î¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥ï¥°¥Êー¡¢¥â¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥ï¥°¥Êー¡¢¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¡¦¥À¡¦¥·¥ë¥Ð¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î³°¹ñÀÒ½Ð¿ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡¥â¥é¥ó¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤Î2019－20¥·ー¥º¥ó¤ËÅÏî´ÍºÂÀ¡Ê¸½¡¦ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ë¡¢6Ç¯ÌÜ¤Î2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê¸½¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¡¿2¥¦¥§¥¤·ÀÌó¡Ë¤È¡¢2¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤È¥Áー¥à¥áー¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡NBA¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¡¢2¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤ä¹ñÀÒ¤ò»ý¤Ä¥Áー¥à¥áー¥È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¦¤¨¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥â¥é¥ó¥È¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤µ¡£2¿Í¤È¤â¡¢¤³¤Î¥êー¥°¤Çµï¾ì½ê¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥°¥êー¤ÇÉ¬»à¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Î¥Áー¥à¥áー¥È¤À¤Ã¤¿º¢¡¢2¿Í¤È¤â¥³ー¥È³°¤ÇËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬ÉáÃÊ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÎËµ¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤é¤ÈÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡¥â¥é¥ó¥È¤¬º£¥·ー¥º¥ó¤³¤Î¤Þ¤Þ¥°¥ê¥º¥êー¥º¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â½é¤Î°ÜÀÒ¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2¿Í¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢NBA¥¥ã¥ê¥¢7Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥¿ー¥¬ー¥É¤Ø¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ê¤è¤¦¤À¡£
