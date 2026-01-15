¡Ö¥³ー¥Òー¡×¤ò°û¤à¤È¡Ö·ì°µ¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©°å»Õ¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª
¥³ー¥Òー¤È·ì°µ¤Î´Ø·¸À¤Ï¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
°ËÆ£ ÍÛ»Ò¡Ê°å»Õ¡Ë
ÉÍ¾¾°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¿ÕÂ¡¡¦¹â·ì°µÆâ²Ê¤òÀìÌç¤È¤·¡¢ÉÂ±¡¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2019Ç¯Ãæ±ûÎÓ´Ö¤µ¤¯¤éÆâ²Ê³«¶È¡£ÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¤òÃæ¿´¤Ë¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°å³ØÇî»Î¡¢»º¶È°å¡¢ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¿ÕÂ¡³Ø²ñ¿ÕÂ¡ÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆ©ÀÏ°å³Ø²ñÆ©ÀÏÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÅìÍÎ°å³Ø²ñ´ÁÊýÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ¡£
·ì°µ¤È·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¤Ï¡©
¿´Â¡¤Ï¼ý½Ì¤ÈÃÐ´Ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢·ì±Õ¤òÁ´¿È¤Ë½ä¤é¤»¤Æ»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜÁÇ¤òÆÏ¤±¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ì°µ¤È¤Ï¿´Â¡¤«¤éÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿·ì±Õ¤¬¡¢·ì´É¤òÎ®¤ì¤ë¤È¤¤Ë·ì´É¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤«¤«¤ë°µÎÏ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ý½Ì´ü·ì°µ(ºÇ¹â·ì°µ)¤Ï¡¢¿´Â¡¤¬¼ý½Ì¤·¤Æ·ì±Õ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹»þ¤Î·ì°µ¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¾å¤Î·ì°µ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£³ÈÄ¥´ü·ì°µ(ºÇÄã·ì°µ)¤Ï¡¢·ì±Õ¤¬¿´Â¡¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¿´Â¡¤¬³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î·ì°µ¤Ç¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë²¼¤Î·ì°µ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£·ì°µ¤Ï¡¢·ì´É¤ÎÃÆÎÏÀ¤ä¿´Â¡¤«¤é²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë·ì±Õ¤ÎÎÌ(¿´Çï½ÐÎÌ)¤Ê¤É¤¬±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿ÕÂ¡ÉÂ¡¦¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¤ä¿©±ö¤Î²á¾êÀÝ¼è¡¦²á¾ê°û¼ò¡¦ÈîËþ¡¦µÊ±ì¤Ê¤É¤Ï·ì°µ¤ò¾å¤²¤ëÍ×°ø¤Ç¤¹¡£·ì°µ¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡¢¼«³Ð¾É¾õ¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£·ì°µ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢Ç¾¡¦¿´Â¡¡¦¿ÕÂ¡¡¦´ã¤Ê¤É¤ÎÂ¡´ï¤Ë¹çÊ»¾É¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Òー¤È·ò¹¯¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¤Ï¡©
¥³ー¥Òー¤¬·ò¹¯¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤ä¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì¤¤À¤Ï¤Ã¤¤ê¤È²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥³ー¥Òー¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎºîÍÑ¤Ï³ÐÀÃºîÍÑ¤äÍøÇ¢ºîÍÑ¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ò´¶¿À·Ð¤ò¤ÎÆ¯¤¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢°ì»þÅª¤Ë·ì°µ¤¬¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥³ー¥Òー¤Ï¥¯¥í¥í¥²¥ó»À¤È¤¤¤¦¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¥¯¥í¥í¥²¥ó»À¤Ï¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤Î´¶¼õÀ¤ò¹â¤á·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤ê¡¢·ì´É¤ò³ÈÄ¥¤·¤Æ·ì°µ¤ò²¼¤²¤¿¤ê¡¢¹³±ê¾ÉºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Òー¤È·ì°µ¤Ë´Ø·¸À¤Ï¤¢¤ë¡©
¥³ー¥Òー¤È·ì°µ¤Ï´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±Æ¶Á¤ä¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæÊó¹ð¤¬¤¢¤ê¡¢¥³ー¥Òー¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤ë¤«¤Ê¤ÉÌÀ³Î¤Ë¤Ï²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥³ー¥Òー¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Î¥¯¥í¥í¥²¥ó»À¤Ï¹ß°µ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥³ー¥Òー¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï·ì´É¤ò¼ý½Ì¤µ¤»¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢°ì»þÅª¤Ë·ì°µ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ëÆ¯¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹â·ì°µ¡¦Äã·ì°µ¤Î¿Í¤¬¥³ー¥Òー¤ò°û¤à¤È¤É¤¦±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«
¥³ー¥Òー¤ò2ÇÕ°û¤ó¤À¾ì¹ç¡¢°ì»þÅª¤Ë¼ý½Ì´ü·ì°µ¤Ï3～5mmHg¡¢³ÈÄ¥´ü·ì°µ¤Ï4～11mmHgÄøÅÙ¾å¾º¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾ï¤Ë¥³ー¥Òー¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÈ¿±þ¤¬µ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£Å¬ÎÌ¤Î¥³ー¥ÒーÀÝ¼è¤Ç¤Ï¡¢¹â·ì°µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤á¤Ê¤¤¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1Æü¥³ー¥Òー¤ò1～3ÇÕ°û¤à¿Í¤Ç¹â·ì°µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³ー¥Òー¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Ë¤Ï¡¢¹ß°µºîÍÑ¤ä¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î¾º°µ¸ú²Ì¤òÂÇ¤Á¾Ã¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¿©¸åÄã·ì°µ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¿©Á°¤ä¿©¸å¤Ë¥³ー¥Òー¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢¿©¸åÄã·ì°µ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Òー¤ò°û¤ß¤¹¤®¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«
¥³ー¥Òー¤ò½¬´·Åª¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¿´·ì´É¼À´µ¡¦Ç¾·ì´É¼À´µ¡¦¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Ë¤è¤ë¡¢»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬¸º¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢1Æü3ÇÕ°Ê¾å¤Î¥³ー¥Òー¤Ç¿´¶Ú¹¼ºÉÈ¯¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î³¤³°¤ÎÊó¹ð¤ä¡¢¥³ー¥Òー¤ò1Æü3～4ÇÕ°û¤à¿Í¤Î»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬ºÇ¤âÄã¤¤¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÌÀ³Î¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Å¬ÎÌ¤Ç¤Î¥³ー¥Òー¤ÎÀÝ¼è¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥³ー¥Òー¤ò°û¤ß¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ç¸½¤ì¤ë¾É¾õ¤Ï¡¢¤á¤Þ¤¤¡¦¿´Çï¿ô¤ÎÁý²Ã¡¦¶½Ê³¡¦ÉÔÌ²¡¦ÅÇ¤µ¤¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¥³ー¥ÒーŽ¥¥Ç¥«¥Õ¥§¤Ï·ì°µ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡©
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¥³ー¥Òー¡¦¥Ç¥«¥Õ¥§¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò90%°Ê¾å½ü¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥³ー¥Òー¤è¤ê¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢·ì°µ¾å¾º¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¥³ー¥Òー¡¦¥Ç¥«¥Õ¥§¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÁ´¤¯´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¡¦¥Ç¥«¥Õ¥§¤Ç¤â¡¢°û¤ß²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ä·ì°µÂ¬Äê¤Î²¿»þ´ÖÁ°¤Ê¤é¥³ー¥Òー¤ò°û¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤¤«
¥³ー¥Òー¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï·ì°µ¤ò°ì»þÅª¤Ë¾å¤²¤ëºîÍÑ¤äÍøÇ¢ºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÎÁ°¤Ë¥³ー¥Òー¤ò°û¤à¤È¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³ー¥Òー¤ÎÀÝ¼è¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Æ¡¢ÅöÆü¤Ï¿å¤«¡¢ÇòÅò(¤µ¤æ)¤ÎÀÝ¼è¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç·ì°µ¤Î°Û¾ï¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥³ー¥Òー¤ò¹µ¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«
¥³ー¥Òー¤ÏÅ¬ÎÌ¤ÎÀÝ¼è¤Ç¤Ï¡¢·ì°µ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Âð·ì°µ¤¬145/90£í£í£È£ç°Ê¾å¤ÎⅡÅÙ¹â·ì°µ°Ê¾å¤Î¿Í¤Ç¤Ï¥³ー¥Òー¤ò1Æü¤Ë2ÇÕ°Ê¾å¤ÎÀÝ¼è¤Ï¿´·ì´É¼À´µ¤Ë¤è¤ë»àË´¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç·ì°µ¤Î°Û¾ï¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¥³ー¥Òー¤ÎÂ¿ÎÌÀÝ¼è¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¹¤ß¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¡Ö·ì°µÂ¬Äê¡×¤Î¸«Êý¤ÈºÆ¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ê¡Ö·ì°µ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ôÃÍŽ¥·ë²Ì
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÆ¸¡ºº¡¦ÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤¬ÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¡Ö·ì°µ¡×¤Î´ð½àÃÍ¤È·ë²Ì¤Î¸«Êý
¿Ç»¡¼¼¤Ç¤Î·ì°µ¤¬¼ý½Ì´ü140mmHg°Ê¾å¡¢³ÈÄ¥´ü90mmHg°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¡¢¹â·ì°µ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÁáÄ«¤ÎÆ¬ÄË¡¦Ìë´Ö¤ÎÉÑÇ¢¡¦²¼»è¤ÎÎä´¶¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¹â·ì°µ¤Ë¤è¤ë¹çÊ»¾É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£Æ¬ÄË¡¦ÅÇ¤µ¤¡¦¶»¤äÇØÃæ¤ÎÄË¤ß¡¦¸ÆµÛº¤Æñ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¡¢·ì°µ¤¬¼ý½Ì´ü180mmHg°Ê¾å¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï³ÈÄ¥´ü120mmHg°Ê¾å¤Ç¤Ï¹â·ì°µ¶ÛµÞ¾É¤¬µ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¹â·ì°µ¶ÛµÞ¾É¤È¤Ï¡¢·ì°µ¤¬µÞ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢Ç¾¡¦¿´Â¡¡¦¿ÕÂ¡¤Ê¤É¤ÎÂ¡´ï¤Ë¾ã³²¤ò¤¤¿¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÁáµÞ¤Ë¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¡Ö·ì°µ¡×¤Î°Û¾ïÃÍ¡¦ºÆ¸¡ºº´ð½à
ÆÃ¤Ë´í¸±¤Ê¿ôÃÍ¤Ï¡¢·ì°µ¤¬¼ý½Ì´ü180mmHg°Ê¾å¡¢³ÈÄ¥´ü120mmHg°Ê¾å¤Ç¤¹¡£Æ¬ÄË¡¦ÅÇ¤µ¤¡¦¶»¤äÇØÃæ¤ÎÄË¤ß¡¦¸ÆµÛº¤Æñ¤Ê¤É¡¢Ç¾¡¦¿´Â¡¡¦¿ÕÂ¡¤Ê¤É¤ÎÂ¡´ï¤Ë¾ã³²¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÁáµÞ¤Ë¹ß°µ¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ì°µ¤Î´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿¾õÂÖ¤¬Ä¹´ü´Ö»ýÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Ä¹´ü´Ö¹â·ì°µ¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°Ì®¹Å²½¤Î¿Ê¹Ô¤Ï¡¢Ç¾¡¦¿´Â¡¡¦¿ÕÂ¡¤Ê¤É¤Î¹çÊ»¾É¤ò¾·¤¯¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç·ì°µ¤Î°Û¾ïÃÍ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤é¡¢Â®¤ä¤«¤Ë°ìÈÌÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£·ì°µ¤¬¹â¤¤»þ¤ÎÀºÌ©¸¡ºº¤Ï·ì°µÂ¬Äê¡¦Ç¢¸¡ºº¡¦·ì±Õ¸¡ºº¡¦¿´ÅÅ¿Þ¡¦¶»Éô¥ì¥ó¥È¥²¥ó¡¦´ãÄì¸¡ºº¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¹â·ì°µ¤Î¸¶°ø¤ä¹â·ì°µ¤Ë¤è¤ëÂ¡´ï¤Î¾ã³²¤ÎÍÌµ¤äÄøÅÙ¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£ÈñÍÑ¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸¡ºº¹àÌÜ¡¦¿Ç»¡ÆâÍÆ¤Ë¤è¤êÈñÍÑ¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥³ー¥Òー¤È·ì°µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¾É¾õ¤ÎÆÃÄ§¤äÂÐ½èË¡¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥³ー¥Òー¤È·ì°µ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥Òー¤ò°û¤à¤È·ì°µ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
°ËÆ£ ÍÛ»Ò¡Ê°å»Õ¡Ë
¥³ー¥Òー¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï°ì»þÅª¤Ë·ì°µ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿©¸åÄã·ì°µ¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³ー¥Òー¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤Î¥¯¥í¥í¥²¥ó»À¤Ï¹ß°µ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³ー¥Òー¤ò1Æü1～3ÇÕ°û¤à¿Í¤Ç¹â·ì°µ¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Å¬ÎÌ¤Ç°û¤à¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó°ÍÂ¸¤Î¿Í¤Ï·ì°µ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ËÆ£ ÍÛ»Ò¡Ê°å»Õ¡Ë
¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤òÂ¿°û¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î²á¾êÀÝ¼è¤òµ¯¤³¤¹»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¿õ¿À·Ð·Ï¤¬²á¾ê¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤Æ¿´Çï¿ô¤ÎÁý²Ã¡¢¶½Ê³¡¢ÉÔÌ²¤Ê¤Éµ¯¤³¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀÝ¼è¤Ç¤Ï¡¢¹â·ì°µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¹â·ì°µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤é¡¢ËèÆü¤Î±ìÁð¤ä¥³ー¥Òー¤Ï¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ËÆ£ ÍÛ»Ò¡Ê°å»Õ¡Ë
¥³ー¥Òー¤Ï°ì»þÅª¤Ë·ì°µ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¬ÎÌ¤ÎÀÝ¼è¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ì°µ¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢·ì°µ¤¬160/100mmHg°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ç¤Ï1Æü2ÇÕ°Ê¾å¤Î¥³ー¥ÒーÀÝ¼è¤Ï¿´·ì´É¼À´µ¤Ë¤è¤ë»àË´Î¨¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹â·ì°µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¡¢°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µÊ±ì¤Ï·ì°µ¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¬´·Åª¤ËµÊ±ì¤ÏÆ°Ì®¹Å²½¤äÇ¾¡¦¿´·ì´É¼À´µ¤Ê¤É¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹â·ì°µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤é¶Ø±ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á ¥³ー¥Òー¤È·ì°µ¤Ï´Ø·¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Å¬ÎÌ¤Ç¤ÎÀÝ¼è¤ò¡ª
¥³ー¥Òー¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ä¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Îー¥ë¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³ー¥ÒーÀÝ¼è¤Ë¤è¤ë¡¢¿ÈÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¬ÎÌ¤ÎÀÝ¼è¤Ç¤¢¤ì¤Ð·ì°µ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¿´Â¡¼À´µ¤äÇ¾¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Å¬ÎÌ¤ÎÀÝ¼è¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
