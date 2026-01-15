»³ËÜÍ³¿¡¢³®Àûµ¢¹ñ¤â¡ÈÃÏ¸µ¤Î»³¡É¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âº¤ÏÇ¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¡Ö²¬»³¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡×
¡¡MLB¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤¬1·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢µ¢¹ñÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦²¬»³¸©È÷Á°»Ô¤Ç²á¤´¤¹ÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¡£¡Ö¼Ì¿¿¤ÏÃÏ¸µ¡¦È÷Á°»Ô¤Î»³¤Î¾å¤«¤é¡£³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª¡×¤È¡¢±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¿·Ç¯¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢Íî¤ÁÍÕ¤¬ÀÑ¤â¤ë»³Æ»¤Ç¡¢ÌÚ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿Æì¤ò»È¤¤¡¢Í§¿Í¤¿¤Á¤ÈÄ¹ÆìÄ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤à»³ËÜ¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤Ç¡¢Æ¸¿´¤Ë¤«¤¨¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¤Î»Ñ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»³Äº¤«¤é¤Î·Ê¿§¤äÄà¤ê¡¢»É¿È¤ä¾Æ¤²´éÚ¤È¤¤¤Ã¤¿³¤¤Î¹¬¤òÌ£¤ï¤¦ÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¸Î¶¿¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥ª¥Õ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢Instagram¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤É¤³¤ÇÄ¹Æì¤·¤è¤ó¡©¡×¡ÖÍî¤ÁÍÕ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃæ¤Ç¤ÎÄ¹ÆìÌÌÇò¤¤ Äà¤ê¤âÁ´Éô³Ú¤·¤½¤¦ ¸Î¶¿¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤Ï¤Ï¤Ï ÆìÄ·¤ÓÍ·¤Ó²Ä°¦¤¤～¡×¡ÖÆ¸¿´¤Ë¤«¤¨¤ì¤ë¤´Í§¿Í¤¿¤Á¤¬ ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Íー¡×¡Ö²¬»³¤Î¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç½¼ÅÅ¤µ¤ì¤¿»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£Ç¯¤Î¹¹¤Ê¤ë¤´³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£