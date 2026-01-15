¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¶ÃØ³¤ÎÉû¼ýÆþ¡È158²¯±ß¡É¤ÇÆ²¡¹¼ó°Ì¡Ö¥ì¥Ö¥í¥ó¤ä¥á¥Ã¥·¤ò¾å²ó¤ë¡×¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¡×¤ÈÉ¾²Á
ÊÆ¥¹¥Ýー¥Ä·ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSportico¡Ù¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¹â¼ýÆþ¤Î¥¢¥¹¥êー¥È100¿Í¡×¤òÈ¯É½¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬Á´ÂÎ8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Éû¼ýÆþÉôÌç¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¢£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°°æ¾å¤âÁ´ÂÎ25°Ì¤Ë
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÇ¯Êð¡Ê¾¡Íøµë¤ò´Þ¤à¡Ë¤ËÉû¼ýÆþ¤ò²Ã¤¨¤¿Áí¹ç¼ýÆþ¤Ç½ç°ÌÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£1°Ì¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢ー¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¡Ë¡¢2°Ì¤Ë¥«¥Í¥í¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Ë¡¢3°Ì¤Ë¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¡Ë¡¢4°Ì¤Ë¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Î¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È³°Ìî¼ê¤¬Â³¤¤¤¿¡£
8°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ìー¥È¤ÇÌó1015²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÌó97¡ó¤ò¸åÊ§¤¤¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß¥É¥¸¥ãー¥¹¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¯Êð¤ÏÇ¯200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯±ß¡Ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯Êð¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Î½ç°Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÂçÃ«¤¬Â¾¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤Î¤¬Éû¼ýÆþ¤Î³Û¡£1²¯¥É¥ë¡ÊÌó158²¯±ß¡Ë¤ò²Ô¤¤¤ÀÂçÃ«¤Ï¡¢¥á¥Ã¥·¤Î7000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó110²¯±ß¡Ë¡¢¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡Ê¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡Ë¤Î8000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó126²¯±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¡¢Éû¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤ÏÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¡¢°ËÆ£±à¡¢»°É©UFJ¶ä¹Ô¡¢¥»¥¤¥³ー¤Ê¤É¡¢20¼Ò°Ê¾å¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÏª½ÐÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬¿ô»ú¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØNewsweek¡Ù¤â14Æü¡ÊÆ±15Æü¡ËÉÕ¤Ç¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬2025Ç¯¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼ý±×¤Ç¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¤ä¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤ò¾å²ó¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÆóÅáÎ®¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¤½¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬21°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÆüËÜ¿Í¥¢¥¹¥êー¥È¤Ç¤Ï¡¢°æ¾å¾°Ìï¡Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡Ë¤¬25°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
Ì¾¤À¤¿¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤¿¤Á¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ëÃæ¡¢2025Ç¯¤Ë4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¼ý±×ÌÌ¤Ç¤â¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£