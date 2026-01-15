¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤ÎÂÐ·è¤Ï¡ÖÎÉ¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ïµ§¤ë¤À¤±¡×¡¡WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¥Þ¥ê¥Êー¥º¤Îµ®½Å¤Ê¡Èº¸¥¥éー¡É¤¬Áª½Ð
¥Þ¥ê¥Êー¥º¤Î¥²ー¥Ö¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¢ーÅê¼ê¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£»Ë¾åºÇ¶¯¤Èëð¤ï¤ì¤ëÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ëµ®½Å¤Êº¸ÏÓ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¢ー¤Ï2025Ç¯¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó76»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£4¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.61¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç¥Þ¥ê¥Êー¥º¤Î24Ç¯¤Ö¤êÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢£µ®½Å¤Ê¥Ö¥ë¥Ú¥óÏÈ¤È¤·¤Æ´üÂÔ
WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¢ー¤ÏÆ±Æü¡¢¸ø¼°ÊüÁ÷¶É¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¥ê¥âー¥È½Ð±é¡£ÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¶½Ê³¤·¤¿¤·¡¢¹ñ¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¥×¥ìー¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏºÇ¹â¤Îµ¡²ñ¤À¤Í¡£Âç´Ñ½°¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢WBC¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¡£Ä©Àï¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
WBC¤Ç¤âÂÐÀï¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ê¥É¥¸¥ãー¥¹Àï¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡ËÁ°²óÂÐÀï¤ÏÂ®µå¤òÅê¤²¤¹¤®¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¼¡¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÇÛµå¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Í¡£¤¢¤¢¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Îµå¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Á¤é¤ÏÎÉ¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ïµ§¤ë¤À¤±¤À¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¸½ºß30ºÐ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¢ー¤Ï¡¢2013Ç¯¥É¥é¥Õ¥È19½äÌÜÁ´ÂÎ563°Ì¤Ç¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£19Ç¯¤Ë¥í¥¤¥ä¥ë¥º¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¤â·ë²Ì¤¬È¼¤ï¤º¡¢23Ç¯¤Î¥Þ¥ê¥Êー¥ºÆþÃÄ¤¬Å¾µ¡¤Ë¡£Ê¿¶Ñ95.0¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó152.8¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤ò¼´¤Ë¡¢±Ô¤¤¥¹¥é¥¤¥Àー¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÇÁê¼êÂÇ¼Ô¤ò¤Í¤¸Éú¤»¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÃì¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢7Ç¯´Ö¤ÇÂÐº¸ÂÇ¼Ô¤ÎÈïÂÇÎ¨¤¬.188¡¢OPS.542¤ÈÍ¥½¨¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Îµ®½Å¤Ê¥Ö¥ë¥Ú¥óÏÈ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£