¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡¢¡È¥·¥Ó¿É¡É¡ÖËãíå¤ª¤Ç¤ó¡×ÃÂÀ¸¡¡¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤Þ¤µ¤ò120±ß¤«¤é
¡¡»¾´ô¤¦¤É¤ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¤¤ç¤¦15Æü¤«¤é2·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀÖ¤¤¥¹¡¼¥×¤È²ÖÜ¥¤Îáã¤ì¤¬ÆÃÄ§¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ÖËãíå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡¼¡Ë¤ª¤Ç¤ó¡×¤ò¡¢¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó66Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¤¦¤É¤óÌµÎÁ·ô¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÅö¤¿¤ë¡ÖËãíå¤ª¤Ç¤óÈÎÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿©¤Ù±þ¤¨ËþÅÀ¤Î¡ÖËãíå¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×
¡¡ÁÏ¶È»þ¤è¤ê¤¦¤É¤ó¤äÅ·¤×¤é¤È¤È¤â¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ª¤Ç¤ó¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¡¢´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö²¹¤Þ¤ë»É·ã¡×¤ò¥×¥é¥¹¡£¡ÖËãíå¡×¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ëµû²ð¤À¤·¤Î»ÝÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤¦¤É¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¿Ê²½·Ï¡ÖÀÖ¤¤¤ª¤Ç¤ó¡×¤ÎÄó°Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ë³Ð¤òµ¿¤¦¡ÖÀÖ¡×¡¢Àå¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡Öáã¤ì¡× ¥¹¡¼¥×¤Ë¤Ï¡¢µí¤Î»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿Ç»¸ü¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Åâ¿É»Ò¤ÈÆ¦ÈÄ¾ß¤ÇÇ³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀÖ¿§¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê´Ëö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Û¡¼¥ë¡ÊÎ³¡Ë¤Î²ÖÜ¥¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ú¤ó¤À½Ö´Ö¤ËÃÆ¤±¤ëÁ¯Îõ¤Ê¹á¤ê¤Èáã¤ì¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¸ÕÜ¥¡¢¸Þ¹áÊ´¡Ê¥¦¡¼¥·¥ã¥ó¥Õ¥§¥ó¡Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡ÊÈ¬³Ñ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÀäÌ¯¤ËÇÛ¹ç¡£ÌýÊ¬¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤À¤·´¶¤ò»Ä¤·¤¿¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤Ç°û¤ß´³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢Ëãíå¥¹¡¼¥×¤È¤ÎÁêÀ¤òÄÉµá¤·¤¿Á´7¼ïÎà¤Î¶ñºà¤òÅ¸³«¡£¡ÖËãíåÂçº¬¡×¡Ê150±ß¡Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥¹¡¼¥×¤ò¿Ä¤Þ¤ÇµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î²¦Æ»¶ñºà¡£¡ÖËãíåµí¤¹¤¸¡×¡Ê200±ß¡Ë¤Ï¡¢µí¤Î»ÝÌ£¤È¥×¥ë¥×¥ë¤Î¿©´¶¤¬¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥¹¡¼¥×¤ÈÁêÀÈ´·²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËãíå¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¡Ê250±ß¡Ë¤Ï¿©¤Ù±þ¤¨ËþÅÀ¤Ç¡¢Æù¤Î»ÝÌ£¤È¿É¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖËãíå¤¿¤Þ¤´¡×¡Ê140±ß¡Ë¡¢¡ÖËãíå¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡×¡Ê120±ß¡Ë¡¢¡ÖËãíåÇòÂì¡×¡Ê120±ß¡Ë¡¢¡ÖËãíå¸üÍÈ¤²¡×¡Ê150±ß¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿©¤Ù±þ¤¨ËþÅÀ¤Î¡ÖËãíå¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×
¡¡ÁÏ¶È»þ¤è¤ê¤¦¤É¤ó¤äÅ·¤×¤é¤È¤È¤â¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ª¤Ç¤ó¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¡¢´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö²¹¤Þ¤ë»É·ã¡×¤ò¥×¥é¥¹¡£¡ÖËãíå¡×¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ëµû²ð¤À¤·¤Î»ÝÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤¦¤É¤ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡¢¿Ê²½·Ï¡ÖÀÖ¤¤¤ª¤Ç¤ó¡×¤ÎÄó°Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÕÜ¥¡¢¸Þ¹áÊ´¡Ê¥¦¡¼¥·¥ã¥ó¥Õ¥§¥ó¡Ë¡¢¥¹¥¿¡¼¥¢¥Ë¥¹¡ÊÈ¬³Ñ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÀäÌ¯¤ËÇÛ¹ç¡£ÌýÊ¬¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¸ú¤«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¤À¤·´¶¤ò»Ä¤·¤¿¥µ¥é¥Ã¤È¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤Ç°û¤ß´³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢Ëãíå¥¹¡¼¥×¤È¤ÎÁêÀ¤òÄÉµá¤·¤¿Á´7¼ïÎà¤Î¶ñºà¤òÅ¸³«¡£¡ÖËãíåÂçº¬¡×¡Ê150±ß¡Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¥¹¡¼¥×¤ò¿Ä¤Þ¤ÇµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î²¦Æ»¶ñºà¡£¡ÖËãíåµí¤¹¤¸¡×¡Ê200±ß¡Ë¤Ï¡¢µí¤Î»ÝÌ£¤È¥×¥ë¥×¥ë¤Î¿©´¶¤¬¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥¹¡¼¥×¤ÈÁêÀÈ´·²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËãíå¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¡Ê250±ß¡Ë¤Ï¿©¤Ù±þ¤¨ËþÅÀ¤Ç¡¢Æù¤Î»ÝÌ£¤È¿É¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖËãíå¤¿¤Þ¤´¡×¡Ê140±ß¡Ë¡¢¡ÖËãíå¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡×¡Ê120±ß¡Ë¡¢¡ÖËãíåÇòÂì¡×¡Ê120±ß¡Ë¡¢¡ÖËãíå¸üÍÈ¤²¡×¡Ê150±ß¡Ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ