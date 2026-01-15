É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢Âç¿Í¤Î¡È¥Þ¥¤¥á¥í¡É¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥Î»¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¤ÊÀ¸¤Êý¡×¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë
¡¡¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¹¥¤¤Ë¤¹¤Ê¤ª¤ËÀ¸¤¤Æ¤ß¤ëÅ¸WITH MY MELODY¡Ù¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú²£¤«¤éÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥¦¥¨¥¹¥ÈºÙ¡ª¥¿¥¤¥È¥¹¥«¡¼¥È¤òÍú¤¤³¤Ê¤¹É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò
¡¡¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ï¡¢º£Ç¯50¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡×¤ò¡¢2026Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨Ä¾¤·¡¢¤½¤ÎÀ¸¤Êý¤«¤é¤¤¤Þ¤òÀ¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤¹¡Ø¹¥¤¤Ë¤¹¤Ê¤ª¤ËÀ¸¤¤Æ¤ß¤ëÅ¸WITH MY MELODY¡Ù¤òÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºËÜ´Û¿á¤È´¤±Âç³¬ÃÊ¤Ë¤Æ¤¤ç¤¦15Æü¡Á21Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÀ¸¤Êý(¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¤ÊÀ¸¤Êý¡×)¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¡È¹¥¤¡É¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É´ÅÄ¤Ï¡¢Âç¤¤¤¥ê¥Ü¥ó¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¤ä¥È¡¼¥ó¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ô¥ó¥¯¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤ÉÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤ÁÇÅ¨¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²þ¤á¤Æ¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È¿¼¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÉ´ÅÄ¡£¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¡Ö»ä¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Êú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ÊC¡Ë¡Ç26 SANRIO Ãøºî¡Ê³ô¡Ë¥µ¥ó¥ê¥ª
