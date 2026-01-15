¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥¯¥é¥ó¥Á¡×¤Ï¥Ñ¥ê¥¶¥¯¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÇ»¸ü¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Êñ¤Þ¤ì¤Æ¿©´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¥°¥Ã¥É
¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¤Î¥Ð¡¼¥¢¥¤¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥¯¥é¥ó¥Á¡×¤¬2026Ç¯1·î20Æü¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Ç»¸ü¤Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁêÀ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥¯¥é¥ó¥Á¤¬°ìÂÀè¤ËGIGAZINEÊÔ½¸Éô¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤ÆÌ£¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥¯¥é¥ó¥Á¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬°Ê²¼¡£
Î¢Â¦¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
¼ïÎàÊÌ¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¡¢Ìµ»éÆý¸Ç·ÁÊ¬¤¬8.0¡ó¡¢Æý»éËÃÊ¬¤¬12.5¡ó¡¢Íñ»éËÃÊ¬¤¬0.7¡ó´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ºàÎÁ¤Ë¤Ï¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥³¡¼¥Á¥ó¥°¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¹ÈÃã¥½¡¼¥¹¡¢¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¡¢¹ÈÃã¤Ê¤É¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥í¥ê¡¼¤Ï1¸ÄÅö¤¿¤ê271kcal¡£
È¢¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¤¬ÂÞ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥¯¥é¥ó¥Á¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£É½ÌÌ¤Ë¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊñÃú¤ÇÀÚ¤Ã¤ÆÃÇÌÌ¤ò³ÎÇ§¡£¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Êñ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÉô¤Ë¾Ç¤²Ãã¿§¤Î¹ÈÃã¥½¡¼¥¹¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½ÌÌ¤Î¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¿©´¶¤Î¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤ÈÃæ¿È¤Î½À¤é¤«¤¤¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¥°¥Ã¥É¡£¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¹ÈÃã¥½¡¼¥¹¤¬º®¤¶¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º½Åü¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¹ÈÃã¤ò¼ÑµÍ¤á¤¿¤è¤¦¤ÊÇ»¸ü¤Ê¹ÈÃãÌ£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ìÌ£¤¬¤Ê¤¯Á´ÂÎÅª¤Ë¤«¤Ê¤ê´Å¸ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¤¹ÈÃã¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥¯¥é¥ó¥Á¤Î´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ351±ß¤Ç¡¢2026Ç¯1·î20Æü¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£