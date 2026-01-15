¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¥µ¥ï¡É±ß°æ¤ï¤ó¡¢¡È¥È¥¡É¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¤Î¡È³Êº¹¡É¤Ë¤¢Á³¡¡»ëÄ°¼ÔÆ±¾ð¡Ö¶»¤¬ÄË¤¤¡×¡Öµ÷Î¥¤ò¤ª¤¤½¤¦¡×
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè15½µ¡Ö¥Þ¥Ä¥Î¥±¡¢¥ä¥ê¥«¥¿¡£¡×¡ÊÂè74²ó¡Ë¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤È¤Î¡È³Êº¹¡É¤Ë¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤¬¤¢Á³¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Ä¤é¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¶»¤¬ÄË¤¤¤è¡Ä¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Èµ÷Î¥¤ò¤ª¤¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥µ¥ï¡õ¤Ê¤ß¡¢Å·¹ñÄ®¤òµî¤ë¥È¥¤ò¸«Á÷¤ë»Ñ¤¬ÀÚ¤Ê¤¤
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢Å·¹ñÄ®¤ÎÄ¹²°¤Ë½»¤ßÂ³¤±¤ëÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¥µ¥ï¤¬Àî¤ò±Û¤¨¤Æ¥È¥¤¬Êë¤é¤¹Éð²È²°Éß¤òË¬¤ì¤ë¡£°ú±Û¤·½Ë¤¤¤Ë¼ÁÁÇ¤Ê²Ö¤ò»ý»²¤·¤¿¥µ¥ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸¼´Ø¤Ë¹ë²Ú¤Ê²Ö¤¬³è¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÒôÓÍ¡Ê¤È¤Ã¤µ¡Ë¤Ë¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿²Ö¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎË¬Ìä¤ò´î¤Ö¥È¥¤Ï¥µ¥ï¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤È¡¢¤ªÃã¤È¤ª²Û»Ò¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡£¥µ¥ï¤¬°ú±Û¤·½Ë¤¤¤ÎÉÊ¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÏÍ¤Ó¤ë¤È¡¢¥È¥¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¤Ç½½Ê¬¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¥µ¥ï¤Ï²È¤ò¸«²ó¤¹¤È¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÈÉ×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¤Ë¡Ö¤â¤¦²¿¤âÇº¤Þ¤ó¤Ç¤¨¤¨¤Í¡×¤È¹ð¤²¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ø¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¤ÎÁ¬ÂÀÏº¡ÊÁ°¸¶¿ð¼ù¡Ë¤¬¡Ö¤À¤é¤¯¤½¤¬¡Á!!¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£Á¬ÂÀÏº¤¬ÃÎ¤é¤»¤â¤Ê¤¯Ä¹²°¤«¤éÉð²È²°Éß¤Ø°ú±Û¤·¤¿¤³¤È¤òÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤Ï¼Õºá¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊ¬¸ü¤¤ÉõÅû¤òº¹¤·½Ð¤¹¡£Á¬ÂÀÏº¤¬Ãæ¿È¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡Ö¤¤¤¯¤é¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥Õ¥ß¤¬¡Ö100±ß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤½¤Ð¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ï¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¶â³Û¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤È¤â¤é¤·ÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡£
¡¡¥µ¥ï¤Ï´é¤ò¶¯Ä¥¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤´¤á¤ó¡Ä»ä¡¢µ¢¤ë¤ï¡Ä¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤²°Éß¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥¤È¤ÎÊÌ¤ìºÝ¤Ë¤Ï°Å¤¤É½¾ð¤Ç¡Ö²¿¤«¡ÄÊÌÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£´ü¤»¤º¤·¤Æ¥È¥¤È¤Î·ÐºÑÅª¤Ê³Êº¹¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¥µ¥ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¥µ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ä¤é¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³Êº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤Ä¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¶»¤¬ÄË¤¤¤è¡Ä¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤Èµ÷Î¥¤ò¤ª¤¤½¤¦¤ÇÀÚ¤Ê¤¤¡×¡ÖÈà½÷¤Ê¤ê¤Î¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
