ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ö£É£Ò£É£Ó¡¡£Ï£Õ£Ô¡×¡¡¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁí¹ç¥Á¥ã¡¼¥È¡Ö£È£Ï£Ô£±£°£°¡×¤ÇÄÌ»»£±£´½µÌÜ¤ÎÁí¹ç¼ó°Ì
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö£É£Ò£É£Ó¡¡£Ï£Õ£Ô¡×¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È£É£ì£ì£õ£ó£ô£ò£á£ô£é£ï£î¡¡£â£ùÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ë¤¬¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁí¹ç¥Á¥ã¡¼¥È¡È£È£Ï£Ô£±£°£°¡É¤ÇÄÌ»»£±£´½µÌÜ¤ÎÁí¹ç¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬£±£µÆü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï£±£·Ï¢ÇÆÃ£À®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥³¥ó²»³Ú¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê£±£¹ÆüÉÕ¡Ë¤È¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥¸¥ã¥Ñ¥ó²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¡Ê£±£´Æü¸ø³«¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¼ó°Ì£µ´§¤ò·ø»ý¡£¤½¤Î¤¦¤Á£³´§¤Ï¡Ö£±£·½µÏ¢Â³£±°Ì¡×¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±·î£¹Æü¤Ë£Î£È£ËÏ¢Â³¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¼çÂê²Î¡Ö¤µ¤è¡¼¤Ê¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ª¡×¤Î¡¢£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¹ç»»¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¼«¿È£¹ºîÌÜ¤Î£±£°£°Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ£À®¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÊÌ¤Î¡Ö¹ç»»¥·¥ó¥°¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ£À®ºîÉÊ¿ô¡×µÏ¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÎòÂåÃ±ÆÈ£±°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£