NOISEMAKER¼çºÅ¡ãKITAKAZE ROCK FES 2026¡ä¡¢½Ð±é¼Ô°ìÀÆ¸ø³«¤ËDragon Ash¡¢¥Õ¥©¡¼¥ê¥ß¡¢MONOEYES¤Ê¤É9ÁÈ
NOISEMAKER¤¬4·î25Æü¤ª¤è¤Ó26Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Zepp Sapporo¤Ë¤Æ¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ãNOISEMAKER presents KITAKAZE ROCK FES 2026¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£NOISEMAKER¤ò´Þ¤àÆ±¥Õ¥§¥¹¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÁ´9ÁÈ¤¬°ìÀÆ¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
È¯É½¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢Dragon Ash¡¢04 Limited Sazabys¡¢MONOEYES¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Nothing¡Çs Carved in Stone¡¢Crystal Lake¡¢Enth¤Û¤«¡¢NOISEMAKER¤È¤Î¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°³Ú¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿HIKAGE¡¢CVLTE¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê9ÁÈ¤À¡£³ÆÆü¤Î½Ð±é¼Ô(Æü³ä¤ê)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡¡
¢£¡ãNOISEMAKER presents KITAKAZE ROCK FES 2026¡ä
4·î25Æü(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
4·î26Æü(Æü)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦Zepp Sapporo
¢§½Ð±é¼Ô
NOISEMAKER / 04 Limited Sazabys / CVLTE / Crystal Lake / Dragon Ash / Enth / HIKAGE / Nothing¡Çs Carved in Stone / MONOEYES
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/kitakazerockfes2026/
¡¦e+¡§https://eplus.jp/kitakazerockfes2026/
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/search/?lcd=12644
¡ÊÌä¡Ë¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥é¥¤¥Ö 050-3504-8700
¡¡
