À¤³¦¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¡¢°æ¾å¾°Ìï¤Ï£²£µ°Ì¤ÇÇË³Ê¤ÎÌó£¹£¸²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡ª¡¡
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀìÌç¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥³¤Ï£±£´Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ÎÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬£¶£²£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£¸²¯±ß¡Ë¤Ç£²£µ°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å°Ì£±£°£°¿Í¤Ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ï°æ¾å¤ò´Þ¤á¤Æ£´¿Í¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢Áí¹ç£²°Ì¤Î¥µ¥¦¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤Ï£±²¯£³£·£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£±£¸²¯±ß¡Ë¡¢£²£±°Ì¤Ë¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Î£¶£¶£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£°£µ²¯±ß¡Ë¡¢£³£°°Ì¤Ï¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ý¡¼¥ë¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ç£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£µ²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½£Æ£×¤Î£Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê¥¢¥ë¥Ê¥¹¥ë¡Ë¤Ç£²²¯£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´£±£³²¯±ß¡Ë¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬£±²¯£²£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£¶£³²¯±ß¡Ë¤Ç£¸°Ì¤À¤Ã¤¿¡£