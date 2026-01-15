39ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿µÓ¡×¡¡¥×¥í19Ç¯ÌÜ¡Ä¥¥ã¥ó¥×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡Ö·Ý½ÑÉÊ¡×
¥Ù¥Æ¥é¥óÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤Î¶ÚÆù¤¬µÓ¸÷
¡¡¥×¥í19Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëFCÅìµþ¤ÎÆüËÜÂåÉ½DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°É÷·Ê¼Ì¿¿¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¡ÖÀ¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿µÓ¡×¡ÖÌÜ¤Ç¸«¤ë·Ý½ÑÉÊ¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡39ºÐ¤ÎÄ¹Í§¤Ï¼«¿È5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤ÆÀºÎÏÅª¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï27»î¹ç2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MF¹áÀî¿¿»Ê¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¡Ë¤é¤È¡Ö²áµî¥¤¥Á¤Î¥ª¥Õ¡×¤ò²á¤´¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡FCÅìµþ¤Ï²Æì¤Ç¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥¥ã¥ó¥×¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¸ø¼°X¤¬¸å¤í»Ñ¤ÎÄ¹Í§¤Îº¸Â¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤ÎµÓ¤Ï·Ý½ÑÉÊ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¦¹ï¤Î¤è¤¦¤Ê¥´¥Ä¥´¥Ä¤È¤·¤¿²¼È¾¿È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿µÓ¡×¡ÖÌÜ¤Ç¸«¤ë·Ý½ÑÉÊ¡×¡ÖÈþ½Ñ´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤½¤¦¡×¡Ö¶ÚÆù¤Î³»¤òÅ»¤¦£×ÇÕÀï»Î¡×¡Ö¥®¥ê¥·¥ãÄ¦¹ï¥ì¥Ù¥ë¤Î»Å¾å¤¬¤ê¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¤½¤Î¡ÉÈþµÓ¡É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë