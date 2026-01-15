²ÃÆþÈ¯É½¤âÅê¹Æºï½ü¢ª·ÀÌó±äÄ¹¤Ø¡©¡¡¡È10ÈÖÆüËÜ¿Í¡É¤Ï»ÄÎ±Ç»¸ü¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡Ö¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡28ºÐ¤ÎË®ËÜ¤Ïºòµ¨¥ê¡¼¥°Àï¤Ç5¥´¡¼¥ë19¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥·¥¹¥È²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£1Éô¾º³Ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä°Ê³°¤ÎÍ×°ø¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ´Ö¤ÎÀ¯¼£Åª¤Ê¶ÛÄ¥¤¬¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤ÆË®ËÜ¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ë®ËÜ¼«¿È¤â»ÄÎ±´õË¾¤ò¸ø¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÎËÇ«Å´¿Í¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£°ìÅ¾¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë»ÄÎ±¤·¡¢2015Ç¯¤Î¥¨¥¹¥¯¥Ç¥í¶¥Èô²¦¡ÊÅö»þ¡¦¹¾ÁÉÁÉÇ«¡Ë°ÊÍè¤ËÃæ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿º£·î9Æü¤Ë¤Ï±äÊÕÎ¶ÄêFC¤¬Ë®ËÜ¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±ÆüÃæ¤ËÅê¹Æ¤òºï½ü¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤É¤³¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë