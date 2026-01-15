±ÑÆüËÜ¿Í¤¬²ÃÆþÈ¾Ç¯¤ÇÂàÃÄ¤Ø¡¡¿·Å·ÃÏ°ÜÀÒ¤âÄê°ÌÃÖÄÏ¤á¤º¡Ä´ÆÆÄ¤¬µî½¢¤Ë¸ÀµÚ¡ÖºÇÁ±¤Î²ò·èºö¡×
¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥àMFÆ£ËÜ´²Ìé¤¬ÂàÃÄ¤«
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê2ÉôÁêÅö¡Ë¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë½êÂ°¤ÎMFÆ£ËÜ´²Ìé¤¬¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î»þ´ü¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¥¸¥ë¡¦¥Ó¥»¥ó¥Æ¤«¤éº£²Æ¤Ë¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢8·î¤Î±Ñ¥ê¡¼¥°ÇÕ¤Ç¤Î45Ê¬´Ö¡¢FA¥«¥Ã¥×3²óÀï¤Ç¤Î15Ê¬´Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ï2»î¹ç¤À¤¬»î¹ç½ªÈ×¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¤ß¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¡¦¥é¥¤¥Ö¡×¤Ç¤Ï¡Ö12¤«·îÁ°¤ËÆ£ËÜ¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë³ÍÆÀ¸ò¾Ä¤ÎËö¡¢²Æ¤Ë3Ç¯·ÀÌó¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°´ü´Ö¤â½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î³ÍÆÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÎÂÖÅÙ¤È¥×¥í°Õ¼±¤Ï°ìÎ®¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖÈà¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤òÊÝ¾Ú¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇÁ±¤Î²ò·èºö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ë¡¦¥Ó¥»¥ó¥Æ¤Î¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥½¥¢¥ì¥¹´ÆÆÄ¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¹Ô¤Ã¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢Æ£ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆ£ËÜÁª¼ê¤ÏÈó¾ï¤Ë¸¤¤Áª¼ê¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÈó¾ï¤Ë¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤º¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¤È¤Æ¤â¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡£Èà¤Ï¤È¤Æ¤â¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¥Á¡¼¥à¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢Èà¤Ï´°àú¤ÊÁª¼ê¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈà¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤²¤Ð¡¢Èà¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤Ï¤È¤Æ¤âÆâ¸þÅª¤ÇÊªÀÅ¤«¤ÊÀ³Ê¤À¡£Èà¤Ï¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬Èà¤¬¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¡×¤È¡¢È¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ä¤êÌó2½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÆ£ËÜ¤Ï¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òºÆÀ¸¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë