¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ñ¤½¤Î¤Þ¤Þ¢ö¹ñÊõ¡ÖÄ»½Ãµº²è¡×¤Î¥¦¥µ¥®¤È¥«¥¨¥ë¤¬¡È¤á¤¸¤ë¤·¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì
¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Îcotoful(¥³¥È¥Õ¥ë)¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡ª¹ñÊõ¡ÖÄ»½Ãµº²è¡×¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¿·¾¦ÉÊ¡Ø¤á¤¸¤ë¤·¤Þ¤¹¤³¤Ã¤È¡¡Ä»½Ãµº²è¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÅÆ¤È³¿¤Ë¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÆ°¤¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¡¢¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤ëºÙ¤«¤ÊÂ¤·Á¤ÇÎò»ËÅªÊ¸²½ºâ¤Î¾å¼Á¤µ¤òÉ½¸½¡£Á´£µ¼ïÎà¡£
¹ñÊõ¡ÖÄ»½Ãµº²è¡×¤È¤Ï¡¢µ¼¿Í²½¤µ¤ì¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤ä¡¢»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î±Ä¤ß¤Ê¤É¤òËÏ°ì¿§¤ÇÌöÆ°Åª¤ËÉÁ¤¤¤¿³¨´¬Êª¤Ç¡¢Ìó1000Ç¯Á°¤ËÉÁ¤«¤ì¡¢Ì¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥ë¡¼¥Ä¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤Æ°Êª¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ï°ìÅÙ¤ÏÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÄ»½Ãµº²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³¿¤ÈÅÆ¤¬¡¢¤á¤¸¤ë¤·¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÄ»½Ãµº²è¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ï¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤á¤¸¤ë¤·¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï»È¤¤Æ»¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¢ö
¡Ø¤á¤¸¤ë¤·¤Þ¤¹¤³¤Ã¤È¡¡Ä»½Ãµº²è¡Ù¤Ï2026Ç¯1·î°Ê¹ß½ç¼¡¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡ÀßÃÖ¾ì½ê¤ËÅÐ¾ì¡£1²ó300±ß¤Ç¤¹¡£