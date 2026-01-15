ºÇ¤â¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤¹¤ë¸¤¤¬È½ÌÀ ¥·ー¥ºー¤ÏÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë·¹¸þ ½©ÅÄ¸¤¤Ï¡©
¡¡Á´¸¤¼ï¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¸¥ãー¥Þ¥ó¥·¥§¥Ñー¥É¤È¥×ー¥É¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£Í·¤Ó¤ÎºÝ¤ËÉý¹¤¤´éÌÌ¶Ú¤ò»È¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¤¤Ë5¼ïÎà¤ÎÀ³Ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤â
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥Óー¥°¥ë¤ä¥·ー¥ºー¤Ê¤É¤Î¸¤¼ï¤Ï¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤âÉÔµ¡·ù¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡ÊÅÁ¤¨Êý¤¬¹µ¤¨¤á¤Ê¡Ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ôÀéÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ë²ÈÃÜ²½¤ÈÁªÂòÅªÈË¿£¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸¤¤¬´é¤ò»È¤¤¿Í´Ö¤äÂ¾¤Î¸¤¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ëÊýË¡¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤òÃµ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤ÇÈ½ÌÀ¡£ÀìÌç²È¤é¤ÏÆÃ¤Ë´é¤Î¹½Â¤¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¸¤¼ï¤¬¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ËÃíÌÜ¤·¡¢29¤Î¿Íµ¤¸¤¼ï¤«¤é210Æ¬¤Î¸¤¤Î±ÇÁü¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¸¤¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¡¢¸ý¤ò³«¤±¤ÆÂ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÍÍ»Ò¤¬»£±Æ¤µ¤ì¡¢¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¸Ä¡¹¤Î´éÌÌ¶Ú¤È¶Ú·²¤ÎÆ°¤¤òÊ¬Îà¡¢¸¤¼ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉ½¾ð¤ÎË¤«¤µ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¸¥ãー¥Þ¥ó¡¦¥·¥§¥Ñー¥É¤È¥×ー¥É¥ë¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´éÌÌ¶Ú¤ò»È¤¤¡¢¡Ö¤è¤êË¤«¤Ç¸ØÄ¥¤µ¤ì¤¿Í·¤Ó´é¡ÊPlay Face¡Ë¡×¤ò¸«¤»¤¿¡£¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿Â¾¤Î¸¤¼ï¤Ë¤Ï¥Ð¥»¥Ã¥È¡¦¥Ï¥¦¥ó¥É¡¢¥í¥Ã¥È¥ï¥¤¥éー¡¢¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë¡¢¥Á¥§¥³¥¹¥í¥Ð¥¥¢¥ó¡¦¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥Ö¥ë¥Æ¥ê¥¢¡¢¥Ë¥åー¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥ó¥É¡¢½©ÅÄ¸¤¤ÏÉ½¾ð¤ÎÆ°¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë´î¤Ó¤¬Ë³¤·¤¤°õ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¸¦µæ¤ò»ØÆ³¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥Ô¥µÂç³Ø¤Î¥ô¥§¥í¥Ë¥«¡¦¥Þ¥°¥ê¥¨¥êÇî»Î¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£¡Ö¥×ー¥É¥ë¤ä¥¸¥ãー¥Þ¥ó¡¦¥·¥§¥Ñー¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¤¼ï¤ÏÍ·¤Ó¤ÎÉ½¾ð¤¬Èó¾ï¤Ë¸ØÄ¥¤µ¤ìË¤«¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥Óー¥°¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¸¤¼ï¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹µ¤¨¤á¤ÇºÇ¾®¸Â¤ÎÉ½¸½¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎã¤¨¤Ð¾éÃÌ¤ò¸À¤Ã¤¿»þ¡¢¥¸¥ãー¥Þ¥ó¡¦¥·¥§¥Ñー¥É¤ÏÂçÀ¼¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë°ìÊý¡¢¥Óー¥°¥ë¤Ï¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÄøÅÙ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¸¤¼ï¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÉ½¾ð¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸¤Æ±»Î¤ä¿Í´Ö¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¼êÃÊ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×
