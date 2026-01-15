BTS¡¢4·î¤«¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼ÆÍÆþ¡Ä¡Ö¼ý±×10²¯¥É¥ëÄ¶¤Î¸«ÄÌ¤·¡×
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢BTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤¬3·î¤Î´°Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ËÂ³¤¡¢4·î¤«¤éÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
BTS¤Ï14Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖWeverse¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£4·î9Æü¤Î´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛ¡Ê¥³¥ä¥ó¡ËÁí¹ç±¿Æ°¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢ËÌÊÆ¡¦²¤½£¡¦ÆîÊÆ¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤À¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë·×34ÅÔ»Ô79¸ø±é¤ÎÆüÄø¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏK¡ÝPOP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÂ¿¤Î¸ø±é¿ô¤À¡£ËÌÊÆ¤À¤±¤Ç¤â12ÅÔ»Ô¤Ç·×28¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£¸å¡¢ÆüËÜ¤äÃæÅì¤Ç¤ÎÆüÄø¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
±Ñ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎBBC¤ÏÆ±Æü¡¢BTS¤Î¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢¥°¥Ã¥º¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¼ý±×¤ò´Þ¤á¡¢º£²ó¤Î´°Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1583²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£