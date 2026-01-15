ËÌ³¤Æ»»º¤Î³ª¿È¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¡ª¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ö¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¡¢Åß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÍÎ¿©¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î³ª¿È¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡ù
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼Å¹ÊÞ¡¡¢¨µå¾ìÅ¹ÊÞ¡¦Æ°Êª±àÅ¹ÊÞ½ü¤¯
¢¨ÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ç¤â¡¢ÃÏ°è¤äÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÉÊÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ë¡¢¡Ö¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£
ËÌ³¤Æ»»º¤Î¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î³ª¿È¤È¡¢ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸Æý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ù¥·¥ã¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿ÍÎ¿©¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª
¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¤Î¾å¤Ë¤Ï³ª¿È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸å¾è¤»¤·¡¢Â¸Ê¬¤Ë³ª¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¥£¥Ã¥×¥Ý¥Æ¥È 3¼ï¤Î¥Ï¡¼¥Ö¥¿¥ë¥¿¥ë¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥Ï¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥Ë¥ó¥°¤È¡¢¶ñÂô»³¤ÎÆÃÀ½¥¿¥ë¥¿¥ë¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¥½¡¼¥¹¤ò¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥Ý¥Æ¥È¤Ë¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡ù
²Á³Ê¡§³Æ890±ß(ÀÇ¹þ)
2¤Ä¤Î¥½¡¼¥¹¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
¡Ö¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¥Ð¡¼¥¬¡¼¡ÁÇ»¸ü¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¡Á¡×¤È¡Ö¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Á¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ð¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡Á¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
¤É¤Á¤é¤â¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î·Ã¤ß¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÇ»¸ü¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¤òìÔÂô¤Ë2¸Ä¥µ¥ó¥É¡£
¥³¥í¥Ã¥±¤Î¥Ù¥·¥ã¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î³ª¿È¤ÈËÌ³¤Æ»»ºÀ¸Æý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£
ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¤Î¥Ñ¥óÊ´¤Ç»Å¾å¤²¡¢¶ñºà´¶¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¤Ç¤¹¡ù
¤Þ¤¿¡¢³ª¤ò¥Ð¥¿¡¼¤È¥ï¥¤¥ó¤ÇßÖ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÅÌ£¡¦»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ª¤ß¤½¤ÎÉ÷Ì£¤ò²Ã¤¨¡¢±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥½¡¼¥¹¤Î¾å¤Ë¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î³ª¿È¤ò¥ª¥ó¡£
¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡¢³ª¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¡ù
Ç»¸ü¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹
»ÝÌ£¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ê¡ÖÇ»¸ü¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢Ï·ÊÞÍÎ¿©Å¹¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤ÎÌ£ÉÕ¤±¡£
³°¤Ï¥µ¥¯¥Ã¤È¡¢Ãæ¤Ï¤È¤í¤ê¤È¹¤¬¤ë¥«¥Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¤Î¥ß¥ë¥¡¼¤ÊÉ÷Ì£¤È¡¢¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ð¥¿¡¼¥½¡¼¥¹
¡ÖÇ»¸ü¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ð¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ÎÁÍý¿Í¤¬»Å¾å¤²¤Ë»È¤¦¡¢¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿¡¼¤Îµ»Ë¡¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ç¥£¥Ã¥×¥Ý¥Æ¥È 3¼ï¤Î¥Ï¡¼¥Ö¥¿¥ë¥¿¥ë
²Á³Ê¡§390±ß¡¡¢¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥»¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥Ã¥È¤Ë¡Ü50±ß¤ÇÁªÂò²ÄÇ½
¢¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥»¥Ã¥È¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥»¥Ã¥È¤ÏÁªÂò½ÐÍè¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¼ïÎà¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ç¥£¥Ã¥×¥Ý¥Æ¥È 3¼ï¤Î¥Ï¡¼¥Ö¥¿¥ë¥¿¥ë¡×¤Ï¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¥¢¥Ä¥¢¥Ä¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¥½¡¼¥¹¤òÍí¤á¤ÆÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤°ìÉÊ¡£
¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¡¦¥ª¥ì¥¬¥Î¡¦¥¿¥¤¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥Ë¥ó¥°¤È¡¢¶ñÂô»³¤ÎÆÃÀ½¥¿¥ë¥¿¥ë¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¥½¡¼¥¹¤ò¡¢ËÌ³¤Æ»»º¥Ý¥Æ¥È¤Ë¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤ÆÌ£¤ï¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÌ³¤Æ»»º¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È£Ò¥µ¥¤¥º¤Î¤ß
ÍÎ¿©¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡¦¥«¥Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¤ò»È¤Ã¤¿¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎìÔÂô¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£
¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Í¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¡Ö¥ª¥ª¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¡Á2·î24Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¹¡ª
