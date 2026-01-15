Âç¿Í¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Êµ±¤¡ªCAFE OHZAN¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¡×
CAFE OHZAN¡Ê¥«¥Õ¥§¥ª¥¦¥¶¥ó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤è¤ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¤ÎÈÎÇäÃæ¡£
¡ÖÂç¿Í¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¥¢¥á¥¸¥¹¥È¥Ñ¡¼¥×¥ë¤¬±Ç¤¨¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¡¢Å¹Æ¬¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
CAFE OHZAN¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¡×
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)
ÈÎÇä¾ì½ê¡§CAFE OHZANÅ¹Æ¬¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¼è°·Å¹¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×
¾¦ÉÊ¥¿¥¤¥×¡§¥¥å¡¼¥Ö¥é¥¹¥¯¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯
¡ÈÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ëCAFE OHZAN¤«¤é¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÂç¿Í¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡£
2·î¤ÎÃÂÀ¸ÀÐ¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¼é¸îÀÐ¤È¤â¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¢¥á¥¸¥¹¥È¡×¤Î¿§Ì£¡¢¥¢¥á¥¸¥¹¥È¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ò¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Ë¥â¡¼¥ô¥Ô¥ó¥¯¤Î´Å¤µ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î²Ä°¦¤µ¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÁÇºà¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
Ãæ¿È¤Î¥é¥¹¥¯¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢¥Ó¥¿¡¼¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤È¤¤¤¦5¼ïÎà¤Î°Û¤Ê¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤Ë¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê±öÌ£¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥³¥¯¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥é¥¹¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡¢¥¤¥Á¥¸¥¯¡¢¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¡¢¥ê¥ó¥´¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¡£
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢Ì£¤ä¿©´¶¤ËÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤ä¥á¥ì¥ó¥²¤Î²Ö¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥·¥å¥¬¡¼¤ä¥Ñ¡¼¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏÂç¿Í¤é¤·¤¯¾åÉÊ¤Ë¡¢Ãæ¿È¤ÏÆÃÊÌ²Ú¤ä¤«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤ËºÇÅ¬¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¥¥å¡¼¥Ö¥é¥¹¥¯5¸ÄÆþ ¥Ù¥ë¡¿Le Cube Rusk Belle
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈBelle¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¥å¡¼¥Ö·¿¤Î¥é¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
²£¤Ë5¤ÄÊÂ¤ó¤À¾®È¢¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ³«¤±¤ëÄÁ¤·¤¤»ÅÍÍ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¡¢¾®È¢¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤âÁ¡ºÙ¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¹¥¯¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È¤ä¤ª²Ö¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¯½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥ê¥ó¥´¤ä¥í¡¼¥¹¥È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ÎË¤«¤Ê¹á¤ê¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
²Á³Ê¡§1,782±ß(ÀÇ¹þ)
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¹¥¯5ËÜÆþ ¥é¥ô¥£¥½¥ó¡¿Le Stick Rusk Ravissant
¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡Ö¤¦¤Ã¤È¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈRavissant¡É¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¤Î¥é¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£
°ìËÜ¤º¤Ä¼êºî¤ê¤µ¤ì¤¿ºÙ¤«¤ÊÁõ¾þ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥é¥¹¥¯¤Ë¤Ï¥á¥ì¥ó¥²¤Î²Ö¤ä¥¢¥é¥¶¥ó¤¬µ±¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥á¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥é¥¹¥¯¤Ï¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥í¡¼¥¹¥È¤ä¥É¥é¥¤¥ê¥ó¥´¤Î¹á¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥é¥á¥ëÆÈÆÃ¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÂç¿Í¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§1,566±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¦´ü´Ö¾ÜºÙ
¢£Ä¾±ÄÅ¹
¶äºÂ»°±ÛÅ¹¡¢ÆüËÜ¶¶»°±ÛÅ¹¡¢ÅìÉðÃÓÂÞÅ¹¡¢Æó»Ò¶ÌÀîÅìµÞ¥Õ¡¼¥É¥·¥ç¡¼Å¹
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://onlineshop.cafe-ohzan.com
¢£°ìÉô¾¦ÉÊ¼è°·Å¹¡Ê¾ïÀß¡Ë
Åìµþ±Ø¡ÊPLUSTA GiftÅìµþÈ¬½Å½§Ãæ±û¡¢PRECIOUS DELI TOKYO¡Ë
À¾ÉðÉðÂ¢¾®¿ù¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¥°¥é¥ó¥Ä¥ê¡¼ÉðÂ¢¾®¿ù1³¬¡Ë
À¾Éð¡¦¤½¤´¤¦¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¤é¤é¥Æ¥é¥¹Àî¸ý ÃÏ²¼1³¬¡Ë
µþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·É´¹çµÖ¥ª¡¼¥ÑÅ¹
¢£¶õ¹Á¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¡Ê2026Ç¯1·î20Æü°Ê¹ßÍ½Äê¡Ë
±©ÅÄ¶õ¹Á Âè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡ÊÆÃÁªÍÎ²Û»Ò´Û¡¢PIER1¡Ë
±©ÅÄ¶õ¹Á Âè2¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡ÊSMILETOKYO¡¢Åìµþ¿©ÉÐ´Û »þ·×Âæ1ÈÖÁ°¡Ë
±©ÅÄ¶õ¹Á Âè3¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡ÊEdo¿©ÉÐ´Û »þÂå´Û¡Ë
À®ÅÄ¶õ¹Á Âè3¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡ÊÅìµþ¿©ÉÐ´Û¡Ë
¢£´ü´Ö¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×
ÇîÂ¿ºåµÞ¡Ê1·î21Æü¡Á2·î14Æü¡Ë
µþ²¦É´²ßÅ¹ ¿·½ÉÅ¹¡Ê1·î23Æü¡Á2·î15Æü¡Ë
¤Ê¤¬¤ÎÅìµÞÉ´²ßÅ¹¡Ê1·î23Æü¡Á2·î15Æü¡Ë
ÆîÄ®ÅÄ ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ê1·î24Æü¡Á2·î14Æü¡Ë
¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ªÎ©Àî¡Ê1·î28Æü¡Á2·î14Æü¡Ë
¿À¸ÍºåµÞ¡Ê1·î28Æü¡Á2·î14Æü¡Ë
²£ÉÍ¹âÅç²°¡Ê2·î4Æü¡Á2·î16Æü¡Ë
¢¨ÈÎÇä¾õ¶·¤Î¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾åÉÊ¤Ê¥¢¥á¥¸¥¹¥È¥Ñ¡¼¥×¥ë¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¤·¤¢¤ï¤»¥®¥Õ¥È¡£
CAFE OHZAN¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥é¥¹¥¯¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
