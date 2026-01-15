²È¤Ç¤Ï¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÄÉÃ¤ÇËä¤Þ¤ëÍ½Ìó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥ì¡¼¥¹¡×ËÜÈÖ¤Ç¡È»Ò°é¤Æ¤ÎÀöÎé¡É¤ò¼õ¤±¤¿ÏÃ
¡¡Ì¡²è²È¤Î»³ËÜ¤µ¤Û¤µ¤ó¤¬¡¢2024Ç¯¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÈ¯¸«¤À¤é¤±¡É¤Î»Ò°é¤Æ¤ÎÆü¡¹¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥Ï¥¤¥ì¡¼¥¹¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î¤¢¤êÍ¾¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡©
¡¡¼¡²ó¤Ï1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤¤ç¤¦¤âÌñÆü¤Ç¤¹¡¡THE FINAL¡Ù¤¬¤¤¤è¤¤¤èÈ¯Çä¡ª¡¡¥Ä¥¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¿´ÄìÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡¡Éé¤Î´¶¾ð¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤Ë¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¹¬¤»¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡£ÌñÆü¤â¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤Î¡©¡¡¼ÂÏ¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤!!
¡Ê»³ËÜ ¤µ¤Û¡Ë