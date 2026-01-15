¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¿ÍË¾¤Ê¤¤¡©¡Ö¿Í¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬º£¤«¤Ê¤È¡×½Ð±é¼Ô¾¯¤Ê¤µ¤Ë¼«µÔ
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê49¡Ë¤¬14Æü¡¢¿åÍËÆüMC¤òÌ³¤á¤ëABEMA¡ÖAbema¡¡Prime¡Ê¥¢¥Ù¥×¥é¡Ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¤Ò¤í¤æ¤¡¢¡ÖKADOKAWA¡×¤Î²ÆÌî¹ä¼ÒÄ¹·óCEO¡¢¿Ê¹ÔÌò¤ÎÊ¿ÀÐÄ¾Ç·¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î3¿Í¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡¡Ê¿ÀÐ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¿·´ë²è¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢¡ÈÁ´°÷¡û¡û¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡É¡£ÆÃÄê¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Í¤ÎÊý¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÉáÃÊ¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤½Ð±é¼Ô¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¿ÍË¾¤Î¤Ê¤µ¤Ç¿Í¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬º£¤«¤Ê¤È¡×¤È¼«µÔ¤·¶ì¾Ð¡£Ê¿ÀÐ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¿Í¿ô¤¬¿ÍË¾¤Î¹â¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¤´¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£