¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¡¢¡ÖÈ©¥é¥Ü¡×38ÉÊ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃÍ¾å¤²¤òÈ¯É½
¡¡¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¤Ï15Æü¡¢¡ÖÈ©¥é¥Ü¡¡¶Ë½á¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó±Õ¡×¤Ê¤É¡ÖÈ©¥é¥Ü¡×¥·¥ê¡¼¥º38ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥é¥¹10¡óÄøÅÙ¡Ê½Ð²Ù²Á³Ê¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤ÎÃÍ¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCM¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¤¦¤ë¤¦¤ë¤Ê¥Ä¥ä¥Ô¥«È©
¡¡ÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤ò°ÂÄêÅª¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê½Ð²Ù²Á³Ê¤Î²þÄê¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡2026Ç¯4·î½Ð²ÙÊ¬¤è¤ê½ç¼¡ÂÐ±þ¡£½Ð²Ù¿ô¤Ë¤è¤ê»þ´ü¤¬¤º¤ì¤³¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCM¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¤¦¤ë¤¦¤ë¤Ê¥Ä¥ä¥Ô¥«È©
¡¡ÃÍ¾å¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ò»Ù¤¨¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤ò°ÂÄêÅª¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê½Ð²Ù²Á³Ê¤Î²þÄê¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÈÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡2026Ç¯4·î½Ð²ÙÊ¬¤è¤ê½ç¼¡ÂÐ±þ¡£½Ð²Ù¿ô¤Ë¤è¤ê»þ´ü¤¬¤º¤ì¤³¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡£