¥Ö¥í¡¼¥«¡¼Ìò¤Î½÷ÂáÊá¡¡12ºÐ¾¯½÷¤ËÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹µ¿¤¤
¡¡Åìµþ¡¦ÅòÅç¤Î¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÅö»þ12ºÐ¤Î¥¿¥¤¿Í¤Î¾¯½÷¤ËÃËÀµÒ¤Ø¤ÎÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÊÝ°Â²Ý¤Ï15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Å¹¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¥×¥ó¥·¥ê¥Ñ¥ó¥ä¡¼¡¦¥Ñ¥«¥Ý¡¼¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë¡áÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡á¤òÂáÊá¤·¤¿¡£Æ±²Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¿Í½÷À¤òÅ¹¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ö¥í¡¼¥«¡¼Ìò¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Æ±²Ý¤Ï¾¯½÷¤ÎÆþÅ¹¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎºÙÌîÀµÇ·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê52¡Ë¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆºòÇ¯6·î30Æü¤´¤í¡¢Ê¸µþ¶èÅòÅç3ÃúÌÜ¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¡×¤Ç¡¢¾¯½÷¤ËµÒ¤òÁê¼ê¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡Æ±²Ý¤Ï¡¢Æþ´ÉÆñÌ±Ë¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇºÙÌîÍÆµ¿¼Ô¤âºÆÂáÊá¤·¤¿¡£