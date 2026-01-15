¥Ö¥é¥Þ¥èµÈÅÄ¡¡Â©»Ò¤Î»»¿ô¤Î½ÉÂê¤Ç¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×Â¨Åú¤â¡Ä¡Ö¤Ç¡¢¼°¤Ï¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¤ÎµÈÅÄ·É¡Ê52¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ÖµÈÅÄ¤ÈÁÆÉÊ¤È¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë0¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Â©»Ò¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ò¡¢²¶¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¾®6¤ÎÂ©»Ò¤¬²È¤Ç½ÉÂê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡£»»¿ô¤Î½ÉÂê¤Ç¡¢¡È¤ªÉã¤µ¤ó¥³¥ì¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ó¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌäÂê¤Ï¡ÖA¡¢B¡¢C¡¢3¿Í¤Î¾¯Ç¯¤Î³¨¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖA¤¬ÀèÆ¬¤ÇB¡¢C¡¢A¤¬ÀèÆ¬¤ÇB¡¢C¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤³¤Î3¿Í¤Î»þ²¿ÄÌ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¡¢3Äú¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¤«¤é6ÄÌ¤ê¤ä¤í¡×¤È¤¹¤°¤Ë²ò¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖA¤¬Æ¬¤ä¤í¡¢¤ÇB¡¢C¤ä¤í¡×¤È²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖABCD¡¢4¿Í¤Î»þ¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¤â¤¦Â¨Åú¤ä¤ó¡¢¡È24ÄÌ¤ê¤ä¡É¸À¤¦¤Æ¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¤Ç¡¢¼°¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ø¤ó¡£Ê¸¤Ç½ñ¤¤¤È¤±¡¢¡ÈA¤¬Æ¬¤Î»þ¡Ä¡É¡×¤ÈÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¼°¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¢Á³¡£¡Ö4¡ß3¡ß2¡ß1¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤½¤ì¤Ç¤¨¤¨¤Î¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¡¢¡Ö¤½¤ìÍý¶þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Íý¶þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤áÁÆÉÊ¤Ï¡Ö3Äú¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ä¤Ã¤¿¤é¡×¤È¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤ËÎã¤¨¤ÆÀâÌÀ¡£¡Ö1Ãå¤¬ABC¤Î3ÄÌ¤ê¤Ç3¡£¡Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¡Ë¤É¤ì¤«1¸Ä¤¬Ëä¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢1Ãå¤¬A¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢BC¡¢¤³¤ì¤Ï2¤Ë¤Ê¤ë¡£1Ãå¥Þ¥¤¥Ê¥¹1¤Î¿ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤³¤¦¶µ¤¨¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÍ¡¤¹¤È¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£