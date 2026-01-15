片付けが苦手な家族がいても大丈夫！プロがやってる「散らからない収納」の作り方
散らかりにくい家をつくるには？
片付けが苦手な人でも片付けられるようにするには、頑張らなくても戻せる仕組みづくりが欠かせません。
なぜなら、散らかる一番の原因は、使い終わったものをそのまま放置してしまうことだからです。
大切なのは、使う場所の近くに収納があり、迷わずサッと戻せること。戻すハードルが下がれば自然と片付けられるようになり、散らかりにくい家になります。
散らかりやすいものを確認する
いつもものが溜まりやすく、散らかっている場所はありませんか？
おそらくそこは、家族がよく使い、作業をしている場所なのではないでしょうか？
わが家の場合、子どもたちが勉強やお絵かきをするダイニングテーブルの上には、筆記用具や紙、勉強道具がたくさん。リビングには、脱いだパジャマや靴下、洋服。キッチンカウンターの上には、プリントやチラシ、DMが放置されがちでした。
そこで、それぞれの場所に戻しやすい収納をつくり、家族がムリなく片付けられる仕組みを整えています。
ここからは、わが家で実践している収納方法をご紹介します。
．瀬ぅ縫鵐哀董璽屮覯にワゴンを置く
子どもたちが座る場所の近くに、ダイニングテーブルでよく使うものをまとめて収納できるワゴンを置いています。
ティッシュやウェットティッシュ、鉛筆・消しゴム・ペン・消しかすクリーナーなどは、使いたいときにすぐ手に取れるよう最上段を定位置に。
2段目は、作業途中のものをとりあえず置いておける“一時置きスペース”にしています。この場所があることで、子どもたちもラクに片付けられ、食事の時間にはスッキリとしたテーブルを保てています。
▲螢咼鵐阿棒濯かごを置く
以前は、朝に脱いだパジャマや、帰宅後の靴下がリビングに散乱していました。
「洗面所の洗濯かごに入れてね」と何度声をかけても、なかなか動いてくれず、母のイライラは募るばかり。理由を聞いてみると、「洗面所まで持っていくのが面倒くさい」とのことでした。
そこで、“ただ入れるだけ”のシンプルな洗濯かごをリビングに置いてみることに。すると、脱ぎっぱなしはぐんと減り（息子は声かけが必要な日もありますが…）、リビングが散らかりにくくなりました。
キッチンカウンターの一角を“事務スペース”に
わが家では、キッチンカウンターの一角に筆記用具やハサミ、のり、印鑑などをまとめた“事務スペース”を設けています。
子どものプリントやマンションのお知らせなどの整理や保管、提出物の記入や押印まで、これまで家のあちこちを行き来しながら行っていた作業を、すべて一か所で完結できる場所です。
立ったままサッと作業ができ、終わったらその場で元の場所に戻せるため、キッチンカウンターにものが置きっぱなしになることも減りました。
行動に合わせた収納を考えよう
散らからない仕組みをつくるために、まずは自分自身や家族が「どこで、どんな行動をしているか」を観察し、戻せない理由を考えるところからはじめてみましょう。
その上で、ムリなく、スムーズに戻せる収納を決めていきます。その際に、「ここに収納すべき」「ここに置くのが当たり前」といった固定観念にとらわれる必要はありません。
大切なのは、「その家・その人の行動に合っているかどうか」。どこか1ヶ所、気になる場所から見直してみませんか？