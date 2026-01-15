¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¢QR¾è¼Ö·ô¤ò10·î1ÆüÆ³Æþ¡¡¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤òÇÑ»ß
¼óÅÔ·÷¿·ÅÔ»ÔÅ´Æ»¤Ï¡¢¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ÇQR¾è¼Ö·ô¤ò10·î1Æü¤«¤éÆ³Æþ¤¹¤ë¡£
½Ð²þ»¥µ¡´ï¤ÎÀßÈ÷¹¹¿·¤äÊÝ¼é¤Î¸úÎ¨²½¡¢¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»þ¤Î¼§µ¤ÁØ¤ÎÊ¬Î¥¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢3·î13Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¼§µ¤Äê´ü¾è¼Ö·ô¤È¾®»ùÍÑ²ó¿ô¾è¼Ö·ô¤ÎÈ¯Çä¤ò½ªÎ»¤·¡¢9·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¡£Â¾¼ÒÈ¯¹Ô¤Î¼§µ¤Ï¢ÍíÄê´ü¾è¼Ö·ô¤Ï¤´¤¢¤ó¤Ê¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÎÄó¼¨¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¿·¸æÅÌÄ®±Ø¤ÎÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¤Î¤ê¤«¤¨²þ»¥¤Î±¿ÍÑ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢¤¹¤Ù¤ÆIC¥«¡¼¥ÉÀìÍÑ¼«Æ°²þ»¥µ¡¤È¤¹¤ë¡£