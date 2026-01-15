J3·²ÇÏ¡¢¿·GM¤ËÁ°¶¶°é±Ñ¹â¤Î»³ÅÄ¹Ì²ð´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡ÖÂç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄ©Àï¡×
¡¡¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï15Æü¡¢Á°¶¶°é±Ñ¹âÅù³Ø¹»¤Î»³ÅÄ¹Ì²ð»á¤¬2026Ç¯2·î1ÆüÉÕ¤Ç¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡ÊGM¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎºÙ³Ë¨»á¤Ï¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¿¦¤òÂà¤¡¢º£¸å¤Ï¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¡¢ÃÏ°è¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Ï¢·È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß66ºÐ¤Î»³ÅÄ»á¤ÏÅç¸¶¾¦¶È¹â¹»¤«¤éË¡À¯Âç³Ø¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î1982Ç¯¤ËÁ°¶¶°é±Ñ¹â¹»¤Ø¼Ò²ñ²Ê¶µÍ¡¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Éô´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï2²óÀï¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°²óÂç²ñ¤È¤Ê¤ëÂè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤â2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¯GM¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ÅÄ»á¤Ï¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò¤ª°ú¤¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¡¢Â¿¤¯¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶µ°é¤Î¸½¾ì¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¡Ù¡ØÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡Ù¡Ø¤½¤ÎÀè¤Ë¾¡Íø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¡¢¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤ê°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÃ»´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤ÈÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥¯¥é¥Ö²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥Ö¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï¡¢¡Ø°éÀ®¡¦ÁÈ¿¥¡¦¾¡Íø¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥Ö¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢»³ÅÄ»á¤Î¾·¤Ø¤¤°Õ¿Þ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°éÀ®¡¦¶¯²½¡¦ÁÈ¿¥±¿±Ä¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤ÆÀß·×¡¦¿ä¿Ê¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Ø¤Î¿Ê²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»³ÅÄ»á¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁ°¶¶°é±Ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òÎ¨¤¤¡¢Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê°éÀ®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»ØÆ³¼Ô°éÀ®¡¢ÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¤¼ÂÀÓ¤È¿®Íê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤Î·Ð¸³¤ÈÅ¯³Ø¤Ï¡¢¡Ø¿Í¤ò°é¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤ò¶¯¤¯¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¹çÃ×¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎºÙ³Ë¨»á¤Ï¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¿¦¤òÂà¤¡¢º£¸å¤Ï¥¯¥é¥Ö·Ð±Ä¡¢ÃÏ°è¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Ï¢·È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¯¥é¥ÖÁ´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß66ºÐ¤Î»³ÅÄ»á¤ÏÅç¸¶¾¦¶È¹â¹»¤«¤éË¡À¯Âç³Ø¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Î1982Ç¯¤ËÁ°¶¶°é±Ñ¹â¹»¤Ø¼Ò²ñ²Ê¶µÍ¡¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼Éô´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï2²óÀï¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°²óÂç²ñ¤È¤Ê¤ëÂè103²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤â2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌò³ä¤ò¤ª°ú¤¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¿¼¤¯º¬¤¶¤·¡¢Â¿¤¯¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¶µ°é¤Î¸½¾ì¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¿Í¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¡Ù¡ØÁÈ¿¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡Ù¡Ø¤½¤ÎÀè¤Ë¾¡Íø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¡¢¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤ê°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÃ»´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤ÈÃæÄ¹´üÅª¤Ê¥¯¥é¥Ö²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥Ö¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï¡¢¡Ø°éÀ®¡¦ÁÈ¿¥¡¦¾¡Íø¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥é¥Ö¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢»³ÅÄ»á¤Î¾·¤Ø¤¤°Õ¿Þ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°éÀ®¡¦¶¯²½¡¦ÁÈ¿¥±¿±Ä¤ò°ìÂÎ¤È¤·¤ÆÀß·×¡¦¿ä¿Ê¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Ø¤Î¿Ê²½¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»³ÅÄ»á¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁ°¶¶°é±Ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤òÎ¨¤¤¡¢Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê°éÀ®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»ØÆ³¼Ô°éÀ®¡¢ÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹â¤¤¼ÂÀÓ¤È¿®Íê¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤Î·Ð¸³¤ÈÅ¯³Ø¤Ï¡¢¡Ø¿Í¤ò°é¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤ò¶¯¤¯¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¹çÃ×¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×