¥¿¥Ã¥«¡¼¡¢ËÜÌ¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¡ÈÁý³Û¡ÉÂÔ¤Á¤«¡¡¥á¥Ã¥Ä¤¬¹â³ÛÃ±²Á¤ÎÃ»´ü·ÀÌóÄó¼¨¤â¡ÖÂÐ¹³¾ò·ï¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÊÆÊóÆ»
¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÁý³Û¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦(C)Getty Images
¡¡¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò½ä¤ëÆ°¤¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤¬1Ç¯Ê¿¶Ñ5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó79²¯5000Ëü±ß¡Ë¡¢3Ç¯¤Ç1²¯2000Ëü¡Á1²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó190²¯¡Á222²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤âÆ±¤¸¤¯Ã»´ü·ÀÌó¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÂÐ¹³ºö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¡¡°ìÊý¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬Ë¾¤àÄ¹´ü·ÀÌó¤ò¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¤¤³¤Î¾õ¶·¤òÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØClutchPoints¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¼«¿È¤ÎÍ×µá¡ÊÇ¯Êð¤ä·ÀÌóÇ¯¿ô¤Ê¤É¡Ë¤¬¸¶°ø¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡ÊÆ»æ¡ØUSA TODAY¡Ù¤Î¥Ü¥Ö¡¦¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÈà¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬ÂÐ¹³¾ò·ï¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¡¢ÊÆÌîµåÀìÌçYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØFoul Territory¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖFA¸ò¾Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¯¤Ï¤º¤À¤ÈËÜ¿Í¡Ê¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£µîÇ¯¤Î²Æ¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø4²¯¥É¥ë¡¢5²¯¥É¥ë¡ÊÌó600²¯¡Á750²¯±ß¡Ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶Âç·¿·ÀÌó¤ÎÏÃ¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡© Èà¤Ïº£¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬Ç¯Ê¿¶ÑÇ¯Êð¡ÊAAV¡Ë¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡ºò²Æ¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎò»ËÅª¤ÊÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö6¡Á7Ç¯·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö¤Î»ÙÊ§³Û¤ò¤µ¤é¤Ë500Ëü¥É¥ë¤«¤é1000Ëü¥É¥ë¤Û¤ÉÄß¤ê¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¼ê¤¬¤¢¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥á¥Ã¥Ä¤¬Äó¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¶ËÃ¼¤Ê¹âÃ±²Á¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢Áý³Û¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¡Ø¤â¤¦°ì²¡¤·¡Ù¤Ê¤Î¤À¡×¤È¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥¿¥Ã¥«¡¼¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎËÜÌ¿¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤È¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì²¡¤·¡×¤Î¾ò·ïÌÌ¤Ç¤Î¾ùÊâ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡¢¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬ËÜÅö¤Ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤»¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Åö½é¤ÎÁÛÄê°Ê¾å¤Î½ÐÈñ¤ò³Ð¸ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÄÉ²Ã¥³¥¹¥È¤Ï·è¤·¤Æ¹â¤¤Çã¤¤Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]