²¦»Ò¥Í¥Ô¥¢¤Ï¡¢Âç¿ÍÍÑ»æ¤ª¤à¤Ä¡Ö¥Í¥Ô¥¢¥Æ¥ó¥À¡¼¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ñ¥Ã¥É¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤ò¡¢¥¹¥¥ó¥È¥é¥Ö¥ëÍ½ËÉ¤È¤ª¤à¤Ä¸ò´¹¤Ë¤è¤ëÉéÃ´·Ú¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÂçÉý¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤¹¤ë¡£¿·¹½Â¤¤Î¡ÖÃæ±û¥ê¥Ã¥ÁµÛ¼ýÂÎ¡×¤¬Ç¢¤Î¹¤¬¤ê¤òÍÞ¤¨¤ÆµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ëÇ¢¤ÈÈ©¤ÎÀÜ¿¨ÌÌÀÑ¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·ºÎÍÑ¤Î¡Ö¸ÔÉý¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥¹¥ê¥Ã¥È¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁõÃå»þ¤Ë¥Ñ¥Ã¥É¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹´½Ì¡Ê´ØÀá¤Î¸Ç¤Þ¤ê¡Ë¤Î¤¢¤ë¿Í¤äÍÍ¡¹¤ÊÂÎ·¿¤Î¿Í¤Ë¤â¤¢¤Æ¤ä¤¹¤¯¡¢²ð¸î¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¡¢¤¹¤ë¿ÍÁÐÊý¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È¡¢ÁõÃå´¶¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¡È¤è¤êÎÉ¤¤ÌÀÆü¤Î²ð¸î¤ò¤È¤â¤ËÁÏ¤ë¡É¥Í¥Ô¥¢¥Æ¥ó¥À¡¼¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡Ö¶¦ÁÏ²ð¸î¡×¤ÎÈ¯ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢²ð¸î¸½¾ì¤ÎÀ¼¤È¾¦ÉÊ³«È¯¤ÇÃßÀÑ¤·¤¿ÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·Àß·×¤Î¥Ñ¥Ã¥É5¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢1·î21Æü¤«¤é½ç¼¡¡¢È¯Çä¤¹¤ë¡£
²ð¸î¿¦°÷ÉÔÂ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢ºßÂð²ð¸î¤ä³°¹ñ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì³ÈÂç¤Ê¤É¡¢²ð¸î¸½¾ì¤Î´Ä¶¤ÏµÞÂ®¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤¬¼Â»Ü¤·¤¿²ð¸î½¾»ö¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¡¦ÌëÍÑ¥Ñ¥Ã¥É¤ÎÁªÂò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖµÛ¼ýÎÌ¤¬Â¿¤¤¡×¡ÖÇ¢¤¬¥â¥ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÀÇ½¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡¢¡ÖÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡Ê²ð¸î¡¢ÉÂ±¡Åù»ÜÀß¤Î²ð¸î½¾»ö¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¡Ê¼«Â¾¼Ò¤ÎÄ¹»þ´Ö¡¦ÌëÍÑ¥Ñ¥Ã¥É»ÈÍÑ¼Ô100Ì¾¡¢2025Ç¯3·îÆ±¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡Ë¡£
ÇÓÝõ¤·¤¿Ç¢¤äÊØ¤¬È©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤¸¤ë¡Ö¼º¶Ø´ØÏ¢ÈéÉæ±ê¡ÊIAD¡§Incontinence Associated Dermatitis¡Ë¡×¤Ï¡¢¤ª¤à¤ÄÁõÃå»þ¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤ÂåÉ½Åª¤ÊÈ©¥È¥é¥Ö¥ë¡£¿»Æð¤·¤¿¡Ê¤Õ¤ä¤±¤¿¡ËÈéÉæ¤Ë¡¢ÇÓÝõÊª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¾Ã²½¹ÚÁÇ¤Ë¤è¤ë»É·ã¤ä»¤¤ì¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÈéÉæ¤¬Â»½ý¤·¡¢¶¯¤¤¤«¤æ¤ß¤äÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£È¯¾É¤¹¤ë¤È¡¢´µ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ä¥±¥¢¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²ð¸î¿¦°÷¤ä´Ç¸î»Õ¤Î¶ÈÌ³¤ò°µÇ÷¤¹¤ëÍ×°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢²ð¸î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶²¼¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÃ¯¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢È©¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¡×ÇÓÝõ¥±¥¢¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¶¦ÁÏ²ð¸î¡×¤ÎÈ¯ÁÛ¤Î¤â¤È¡¢¡È²ð¸î¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤â¡¢¤¹¤ë¿Í¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¡Ö¥Í¥Ô¥¢¥Æ¥ó¥À¡¼¥Ñ¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢¼º¶Ø´ØÏ¢ÈéÉæ±ê¤ÎÍ½ËÉ¡¦´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë½ñÀÒ¡ÖIAD¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¡×¡ÊÆüËÜÁÏ½ý¡¦¥ª¥¹¥È¥ß¡¼¡¦¼º¶Ø´ÉÍý³Ø²ñÊÔ½¸¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯Àß·×»×ÁÛ¤òºÎÍÑ¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Ñ¥Ã¥É¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖµÛ¼ýÂÎ¤ÎÌÌÀÑ¤¬¾®¤µ¤¯Ç¢¤ÎÀÜ¿¨ÌÌÀÑ¤ò½Ì¾®¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ã¥É¡×¡ÊÆüËÜÁÏ½ý¡¦¥ª¥¹¥È¥ß¡¼¡¦¼º¶Ø´ÉÍý³Ø²ñÊÔ¡§IAD¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹,31,¾ÈÎÓ¼Ò,Åìµþ,2019.¡Ë¤Î¼Â¸½¤ËÄ©¤ß¡¢³×¿·Åª¤Ê¥Ñ¥Ã¥É¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡£
µÛ¼ýºà¤ò¸Ô²¼ÉÕ¶á¤Ë½¸ÃæÅª¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¡ÖÃæ±û¥ê¥Ã¥ÁµÛ¼ýÂÎ¡×¤òÅëºÜ¡£¸Ô²¼¤ÎµÛ¼ýÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ÇÇ¢¤Î³È»¶¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢Ç¢¤ÈÈ©¤¬¿¨¤ì¤ëÌÌÀÑ¤ò¤è¤ê¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÃæ±û¥ê¥Ã¥ÁµÛ¼ýÂÎ¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥É¤ÎÄ¹¤µ¤â¡¢ÌÜ°ÂµÛ¼ýÎÌ¤¬Æ±Åù¤Î½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ¤ÙºÇÂç8Ñ¡Ê¡ÖÌë´Ö²÷Ì²¥Ñ¥Ã¥É¤Õ¤Ä¤¦¡¿Â¿¤¤¡×¤Î¾ì¹ç¡Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·«¤êÊÖ¤·¤ÎÇÓÇ¢¤Ç¥Ñ¥Ã¥ÉÁ´ÂÎ¤ËÇ¢¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢È©¤ËÇ¢¤¬¿¨¤ì¤ëÈÏ°Ï¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ú¤Â³¤¡¢È©¤Ë¿¨¤ì¤ëÉ½ÌÌ¥·¡¼¥È¤Ë¤ÏÈ©¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¼å»ÀÀÁÇºà¤òºÎÍÑ¡Ê¡ÖÆüÃæ·Ú²÷¥Ñ¥Ã¥É¡×¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£ËÉ¿å¥·¡¼¥È¤ÏÁ´ÌÌÄÌµ¤ÀÁÇºà¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È©¤Î¥à¥ì¤òËÉ¤°¡£
Á°½Ò¤Î²ð¸î½¾»ö¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤à¤Ä¸ò´¹¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢92¡ó¤Î¿Í¤¬¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤´¤È¤Ë¤ª¤à¤Ä¤Î¡È¤¢¤ÆÊý¡É¤ò¹©É×¤·¤Ê¤¤¤È¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¹´½Ì¤äÂÎ·¿¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¢¥â¥ì¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤¿¤á¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤ª¤à¤Ä¸ò´¹»þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Ã¥É¤ÎÃæ¿´¤¬¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÎ©ÂÎ¥®¥ã¥¶¡¼¤òÎ©¤Æ¤º¤Ë¤¢¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¡Ö¥Í¥Ô¥¢¥Æ¥ó¥À¡¼¥Ñ¥Ã¥É¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¡¢¡È¤¢¤Æ¤ä¤¹¤µ¡É¤ò¸þ¾å¤·¡¢¤ª¤à¤Ä¸ò´¹¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤äºî¶È»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¤â¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¤ª¤à¤Ä¸ò´¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥É¤¬¤¢¤Æ¤Ë¤¯¤¤¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢ÊÄ¤¸¤¿µÓ¤Î¸ÔÉý¤¬¥Ñ¥Ã¥ÉÉý¤è¤ê¶¹¤¯¡¢¥Ñ¥Ã¥É¤ò¸ÔÉô¤Ë²¡¤·¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£µÛ¼ýÂÎ¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÓ¤¬³«¤¤Ë¤¯¤¤¹´½Ì¤Î¿Í¤äÍÍ¡¹¤ÊÂÎ·¿¤ÎÊý¤Î¸ÔÉô¤Ë¤âÌµÍý¤Ê¤¯Æþ¤ë¡¢¡È¤¢¤Æ¤ä¤¹¤¤Àß·×¡É¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÃæ±û¥ê¥Ã¥ÁµÛ¼ýÂÎ¡×¤¬¼«Á³¤Ë¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥ÈµÛ¼ý¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¡¢Á°Â¦¤äÆâ¤â¤â¤«¤é¤Î¥â¥ì¤âËÉ¤°¡£
¥Ñ¥Ã¥É¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤ÎÇÈ·¿¥«¥Ã¥È¤¬ÁõÃå»þ¤ÎÈ©»¤¤ì¤ò·Ú¸º¤·¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂÎ·¿¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£¤½¤±¤¤Éô¤Ç¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê¤âËÉ»ß¤·¡¢ÁõÃå´¶¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥É¤ò³«¤¯Á°¤«¤é¡ÖÁ°¸å¡×¤ä¡ÖÃæ¿´°ÌÃÖ¡×¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ëÌð°õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£¥Ñ¥Ã¥ÉÁõÃåÃæ¤âÃæ¿´¤¬¥º¥ì¤ë¤È¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤¿¤á¡¢Àµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ø¤ÎÁõÃå¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¥â¥ìËÉ»ß¤Ë½ÅÍ×¤ÊÎ©ÂÎ¥®¥ã¥¶¡¼¤¬Î©¤Á¤¢¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁõÃå¥ß¥¹¤òËÉ¤°¡£¤µ¤é¤Ë»ëÇ§À¤Î¹â¤¤ÀÄ¿§¡Ê¡ÖÆüÃæ·Ú²÷¥Ñ¥Ã¥É¡×¤Î¥®¥ã¥¶¡¼¤ÏÇò¿§¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥®¥ã¥¶¡¼¸«Íî¤È¤·¤äÎ©¤ÆËº¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥¹¤òËÉ¤°¡£
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é½ç¼¡
