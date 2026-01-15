¡ÚNBA¡Û¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î¥¸¥ã¡¦¥â¥é¥ó¥È¡¡¸µÃç´Ö¤ÎÅÏÊÕÍºÂÀ¡õ²ÏÂ¼Í¦µ±¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡ª¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í´Ö¡×
¡¡NBA¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î¥¸¥ã¡¦¥â¥é¥ó¥È¡Ê26¡Ë¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¸µÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÅÏÊÕÍºÂÀ¡Ê31¡áÀéÍÕJ¡Ë¡¢²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê24¡á¥Ö¥ë¥º¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤ÏÆüËÜ»þ´Ö16Æü¤«¤é¡ÈNBA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡É¤Ç¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÈÂÐÀï¡£¡ÈNBA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡É¤Î»öÁ°¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥â¥é¥ó¥È¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¸ø¼°¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥°¥é¥¤¥ó¥É¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤«¤é¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¿Í2Áª¼ê¤â´Þ¤á¤Æ°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤ä¡¢°Û¤Ê¤ë¹ñÀÒ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê½õ¤±¤ò¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¥â¥é¥ó¥È¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤âNBA¤Ç¤Îµï¾ì½ê¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¤ÇÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤·¡¢2¿Í¤È¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í´Ö¡×¤È¡¢¸µÃç´Ö¤Ç¤¢¤ëÅÏÊÕÍºÂÀ¡¢²ÏÂ¼Í¦µ±¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½Èà¤é¤È¤ÏÎÉ¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤È¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÅÏÊÕ¤¬¼«¿È¤ÎÇØÈÖ¹æ¤À¤Ã¤¿¡Ö12¡×¤ò¥â¥é¥ó¥È¤Ë¾ù¤Ã¤Æ¡¢ÅÏÊÕ¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æºòµ¨2WAY·ÀÌó¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿²ÏÂ¼¤È¤Ï¡¢¡È·»Äï¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£²ÏÂ¼¤â¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¡¼¡£¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤À¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£