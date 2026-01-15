¡ÖÆÃ¤Ë¼ã¤¤½÷À¤¬Â¿¤¤¡×¡ÖÈó¾ï¤Ë¹¥É¾¡×¡È¥¨¥¤¥ê¤ä¤ó¡É¹ßÎ×¤·¤¿ÏÃÂê¤ÎÅ¹¤òÄ¾·â¼èºà
¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥Ñ¥Á¥¹¥í¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥µ¥ß¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤ëPOP UP¥¹¥È¥¢¡ÖSammy¡ßFavop.¡×¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Þ¥ë¥¤¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹2F¡ÖFavop.¡×¤Ë¤Æ¸½ºß³«ºÅÃæ¡£9Æü¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ß¡¼¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¨¥¤¥ê¤ä¤ó¤¬ÍèÅ¹¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
POP UP¥¹¥È¥¢¡ÖSammy¡ßFavop.¡×¤ËÍèÅ¹¤·¤¿¥¨¥¤¥ê¤ä¤ó
º£²ó¤Î¡ÖSammy¡ßFavop.¡×¤Ï¡¢¥µ¥ß¡¼¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥µ¥ß¡¼¾¦Å¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÁª¤Ù¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ß¡¼¥È¥í¥Õ¥£¡¼ver.2 ¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¤ä¡Ö¥¨¥¤¥ê¤ä¤ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡¢¡ÖÆüËÜ¤ò³Ú¤·¤à¥¨¥¤¥ê¤ä¤óT¥·¥ã¥Ä¡×¤Ê¤É¡¢¥µ¥ß¡¼¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¨¥¤¥ê¤ä¤ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¥¥ê¥óÊÁ¥Û¥í¥°¥é¥à¥¢¥¯¥ê¥ë¤ª¼é¤ê¡×¤ä¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Í·µ»¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥°¥Ã¥º¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢¡ÖFavop.¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¨¥¤¥ê¤ä¤ó¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ò¤Ô¤ç¤³¤Ô¤ç¤³¤ÈÊâ¤²ó¤ê¤Ê¤¬¤éÍèÅ¹µÒ¤Ë°¦ÕÈ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¹ø¤ò¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤µ¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥°¥Ã¥º¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤Î°¦¤é¤·¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡¢Å¹Æâ¤Ï¼«Á³¤È¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥¨¥¤¥ê¤ä¤ó¤ÈµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±´ë²è¤â¼Â»Ü¡£¥¨¥¤¥ê¤ä¤ó¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤éÍèÅ¹µÒ¤È°ì½ï¤Ë¥ì¥¸¤Þ¤ÇÆ±¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ß¡¼¥È¥í¥Õ¥£¡¼ver.2 ¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÍèÅ¹µÒ¤È¤È¤â¤Ë¡È³«Éõ¤Îµ·¡É¤ò¹Ô¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¶â¿§¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¶â¥È¥í¡×¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿µÒ¤¬¡ÖÆú¥È¥í¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢¥¨¥¤¥ê¤ä¤ó¤¬¤½¤Ã¤È°Ö¤á¤ë¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖSammy¡ßFavop.¡×¤ª¤è¤Ó¥¨¥¤¥ê¤ä¤óÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖFavop.¡×¤ÎÅ¹Ä¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¡ÖSammy¡ßFavop.¡×¤Ï¡Ö¥µ¥ß¡¼¾¦Å¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×½é¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¤¬¡¢È¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
½éÆü¤«¤éÈó¾ï¤Ë¹¥É¾¤Ç¤¹¡£¥µ¥ß¡¼¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤äÍ·µ»¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯ÍèÅ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤½÷À¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£¥°¥Ã¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¤¥ê¤ä¤ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡¢¡Ö¥µ¥ß¡¼¥È¥í¥Õ¥£¡¼ver.2 ¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥¨¥¤¥ê¤ä¤óÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤¤¤¤ÀëÅÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ðÃÎ¤¬Ä¾Á°¤Ç¡¢Ê¿Æü³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
POP UP¥¹¥È¥¢¡ÖSammy¡ßFavop.¡×¤ËÍèÅ¹¤·¤¿¥¨¥¤¥ê¤ä¤ó
º£²ó¤Î¡ÖSammy¡ßFavop.¡×¤Ï¡¢¥µ¥ß¡¼¸ø¼°¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥µ¥ß¡¼¾¦Å¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÁª¤Ù¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢¡ÖFavop.¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¨¥¤¥ê¤ä¤ó¤Ï¡¢Å¹Æâ¤ò¤Ô¤ç¤³¤Ô¤ç¤³¤ÈÊâ¤²ó¤ê¤Ê¤¬¤éÍèÅ¹µÒ¤Ë°¦ÕÈ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¹ø¤ò¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤µ¤»¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥°¥Ã¥º¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤½¤Î°¦¤é¤·¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡¢Å¹Æâ¤Ï¼«Á³¤È¾Ð´é¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¥¨¥¤¥ê¤ä¤ó¤ÈµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±´ë²è¤â¼Â»Ü¡£¥¨¥¤¥ê¤ä¤ó¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤¬¤éÍèÅ¹µÒ¤È°ì½ï¤Ë¥ì¥¸¤Þ¤ÇÆ±¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ß¡¼¥È¥í¥Õ¥£¡¼ver.2 ¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÍèÅ¹µÒ¤È¤È¤â¤Ë¡È³«Éõ¤Îµ·¡É¤ò¹Ô¤¦¾ìÌÌ¤â¡£¶â¿§¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¶â¥È¥í¡×¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿µÒ¤¬¡ÖÆú¥È¥í¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¡¢¥¨¥¤¥ê¤ä¤ó¤¬¤½¤Ã¤È°Ö¤á¤ë¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖSammy¡ßFavop.¡×¤ª¤è¤Ó¥¨¥¤¥ê¤ä¤óÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖFavop.¡×¤ÎÅ¹Ä¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¡ÖSammy¡ßFavop.¡×¤Ï¡Ö¥µ¥ß¡¼¾¦Å¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×½é¤Î¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤¹¤¬¡¢È¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
½éÆü¤«¤éÈó¾ï¤Ë¹¥É¾¤Ç¤¹¡£¥µ¥ß¡¼¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤äÍ·µ»¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯ÍèÅ¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼ã¤¤½÷À¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£¥°¥Ã¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¤¥ê¤ä¤ó¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¡¢¡Ö¥µ¥ß¡¼¥È¥í¥Õ¥£¡¼ver.2 ¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥¨¥¤¥ê¤ä¤óÍèÅ¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤¤¤¤ÀëÅÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ðÃÎ¤¬Ä¾Á°¤Ç¡¢Ê¿Æü³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£