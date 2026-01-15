2»ù¤ÎÊì¡¦°ÂÅÄÈþº»»Ò¡¢ÍèµÒÍÑ¤Î¹ë²Ú¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÎÁÍýÈäÏª¡Ö´°àú¤Ê¸«¤¿ÌÜ¡×¡ÖÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤â¥»¥ó¥¹´¶¤¸¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¤¬1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¹ë²Ú¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û43ºÐ2»ù¤ÎÊì¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö´°àú¤Ê¸«¤¿ÌÜ¡×¹ë²Ú¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·ÎÁÍý
°ÂÅÄ¤Ï¡Ö´¨¤¤»þ´ü¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤ªÆé¤¬ ¤Õ¤¨¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇòºÚ¤ÈÆÚÆù¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æÆé¤ä¥µ¥é¥À¡¢¤è¤À¤ì·Ü¡¢ºú¤È¥¥Î¥³¤ÎßÖ¤áÊª¤ä¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ë¥Á¡¼¥º¤ò³Ý¤±¤¿¤â¤Î¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£
¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æÆé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÙ¡¹¤·¤¿ÍÑ»ö¤Ç¡¢´Ö¤Ë¹ç¤¦¤«¡ª¤É¤¦¤«¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ®¤¤¤Î¤Ê¤«¡¢Ìµ»ö¤Ë´°À®¤·¤¿¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æÆé¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö·Ü¥¬¥é¤ÈÇò¤À¤·¤È¡£¡£Í§Ã£2¿Í¤¬ºî¤Ã¤¿¤´¤ÞÌý2¼ï ¤É¤Á¤é¤âÁ´Á³°ã¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£¡£»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Ã¤Á¤«¤±¤è¤¦¡¢¤³¤Ã¤Á¤«¤±¤è¤¦¡£±Ê±ó¡£¾Ð¡×¤ÈÌ£ÉÕ¤±¤¬Áª¤Ù¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÎÁÍý¤«¤éÃúÇ«¡×¡Ö´°àú¤Ê¸«¤¿ÌÜ¡×¡ÖÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤â¥»¥ó¥¹´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¶Å¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ë°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö´¨¤¤Åß¤³¤½¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÅÄ¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î²¼Ä»Ä¾Ç·»á¤È·ëº§¡£2017Ç¯¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢2020Ç¯¤ËÂè2»Ò¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
