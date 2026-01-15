ºÊ¤ÈÎ¥º§¤Ç¤¤º½÷Í¥¤È¡ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¡É¤òÂ³¤±¡¢¤Ä¤¤¤Ë½Ð»º¤Þ¤Ç¤µ¤»¤¿´Ú¹ñ±Ç²è´ÆÆÄ¡Ê65¡Ë¤Î¿·ºî¡¡¥Ù¥ë¥ê¥ó±Ç²èº×¤Ë¾·ÂÔ
¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Î34ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¿·ºî±Ç²è¡ØÈà½÷¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Æü¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤¬¡¢Âè76²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¥Ñ¥Î¥é¥ÞÉôÌç¤Ë¸ø¼°¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹´ÆÆÄ¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿½÷Í¥¥¥à¡¦¥ß¥Ë¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤â¡ÖÀ©ºî¼¼Ä¹¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥ó´ÆÆÄ¤Î»Ò¤òÊú¤¯¡ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¡É¤Î¥¥à¡¦¥ß¥Ë
³¤³°ÇÛµë²ñ¼Ò¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥«¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¼¹¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Î¿·ºî¡ØÈà½÷¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Æü¡Ù¤ò¥Ñ¥Î¥é¥ÞÉôÌç¤Ë¸ø¼°¾·ÂÔ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹´ÆÆÄ¤ÏÆ±±Ç²èº×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ØÌë¤ÎÉÍÊÕ¤Ç¤Ò¤È¤ê¡Ù¤ÇÂè67²ó¶ä·§¾Þ¡¦¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¢¡ØÆ¨¤²¤¿½÷¡Ù¤ÇÂè70²ó¶ä·§¾Þ¡¦´ÆÆÄ¾Þ¡¢¡Ø¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÇÂè71²ó¶ä·§¾Þ¡¦µÓËÜ¾Þ¡¢¡Ø¾®Àâ²È¤Î±Ç²è¡Ù¤ÇÂè72²ó¶ä·§¾Þ¡¦¿³ºº°÷Âç¾Þ¡¢¡ØÎ¹¿Í¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¡Ù¤ÇÂè74²ó¶ä·§¾Þ¡¦¿³ºº°÷Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¼¹¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤Î¥È¥ê¥·¥¢¡¦¥¿¥È¥ë¡ÊTricia Tuttles¡Ë¤Ï¡¢¾·ÂÔ¾õ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖËÜºî¤Ï¡¢¿¼¤¤¶¦´¶¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢Á¡ºÙ¤«¤ÄÈþ¤·¤¯´Ñ»¡¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤À¡£ÆÃ¤Ë½÷À¤ÈÌ¾À¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤Ë´Ø¤ï¤ë¡È½ö»ö¡É¤òÀ©¸æ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸ø½°¤Î»ëÀþ¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤òÃµµæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥²í¤Ëºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²èÅª²÷³Ú¤ò¤â¤¿¤é¤¹ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥ß¤Î±éµ»¤Ï°µ´¬¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡ØÈà½÷¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Æü¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹´ÆÆÄºîÉÊ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥ß¡¢¥Á¥ç¡¦¥æ¥Ë¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥½¡¢¥Ï¡¦¥½¥ó¥°¥¯¡¢¥·¥ó¡¦¥½¥¯¥Û¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥à¡¦¥½¥ó¥¸¥ó¡¢¥ª¡¦¥æ¥ó¥¹¡¢¥«¥ó¡¦¥½¥¤¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð»º¤·¤¿¥¥à¡¦¥ß¥Ë¤Ï»²²Ã¤¹¤ë¤«
º£²ó¤Î¾·ÂÔ¤ò¼õ¤±¡¢¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹´ÆÆÄ¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥ß¥Ë¤¬±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2¿Í¤Î´Ø·¸¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢2016Ç¯¤ËÁÌ¤ë¡£½é¤á¤ÆÇ®°¦Àâ¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬2016Ç¯6·î¤Ç¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Ï²ÈÄíºÛÈ½½ê¤ËºÊ¤È¤ÎÎ¥º§Ä´Ää¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹´ÆÆÄ¤ÎºÊ¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤«¤éÁ÷Ã£¤µ¤ì¤¿Î¥º§Ä´Ää¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÎà¤ò°ìÀÚ¼õ¤±¼è¤é¤º¡¢²ÈÄí¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤ò¼¨¤·¡¢·ë¶É2¿Í¤ÎÎ¥º§Ä´Ää¤ÏºÛÈ½¤ËÉÕ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¡¢¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Ï¥¥à¡¦¥ß¥Ë¤È¤ÎÉÔÎÑ¤òÇ§¤á¤¿¡£Î¥º§ÁÊ¾Ù¿Ê¹ÔÃæ¤À¤Ã¤¿2017Ç¯¡¢±Ç²è¡ØÌë¤ÎÉÍÊÕ¤Ç¤Ò¤È¤ê¡Ù¤Î»î¼Ì²ñ¤Ç¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á2¿Í¤Ï°¦¤¹¤ë´ÖÊÁ¤À¡£»ä¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ë°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥¥à¡¦¥ß¥Ë¤â¡Ö¿´¤ò¹þ¤á¤Æ²ñ¤Ã¤Æ°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤ÈÃÖ¤«¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤ò¸¬µõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤éÌó2Ç¯È¾¤¬²á¤®¤¿2019Ç¯6·î¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹¤ÈºÊ¤Îº§°ù´Ø·¸¤¬ÇËÃ¾¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ç¤ÊÀÕÇ¤¤Ï¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹¤Ë¤¢¤ê¡¢Î¥º§ÀÁµá¤òÎã³°Åª¤ËµöÍÆ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆÎ¥º§ÁÊ¾Ù¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¥¥à¡¦¥ß¥Ë¤È¤Î´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥ß¥Ë¤¬¥Û¥ó¡¦¥µ¥ó¥¹´ÆÆÄ¤È¤Î´Ö¤ËÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Âè76²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢2·î12Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡ØÈà½÷¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Æü¡Ù¤ÏÆ±±Ç²èº×¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¸å¡¢º£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Î¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£