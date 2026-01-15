´Ú¹ñ¿Í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ò¤è¤ó¡ÖÈþÌ£¤·¤¹¤®¤ë¡×¼«²è¼«»¿¤·¤¿Ä«¿©¥á¥Ë¥å¡¼ÈäÏª¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡×¡ÖÂÎ¤Ë¤è¤µ¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/15¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤Ò¤è¤ó¤¬1·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿Ä«¿©¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È155cm46kg¡É´Ú¹ñ¿Í¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡×Ä«¿©¥á¥Ë¥å¡¼ÈäÏª
¤Ò¤è¤ó¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¿Í»²¥µ¥é¥À¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Î¥Ê¥à¥ë¡¢è§¤ÇÍñ¤Î¾è¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤È¡¢Æ¦Éå¤ÈÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌ£Á¹½Á¤È¤¤¤¦Ä«¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈäÏª¡£¿Í»²¥µ¥é¥À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ìÈþÌ£¤·¤¹¤®¤ë¤«¤é ¤ß¤ó¤Êºî¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¼«²è¼«»¿¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Æ±Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖºòÆü¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¼ÁÌä¤³¤¿¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤ÇÄ«¤«¤é°à¤¨ Éü¸µ¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤Êó¹ð¤â¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄ«¤«¤éÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡×¡ÖÂÎ¤Ë¤è¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤è¤ó¤Ï¡¢1993Ç¯3·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ°é¤Á¤Î´Ú¹ñ¿Í¡£2018Ç¯¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ò¤è¤ó¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò³«Àß¡£2022Ç¯6·î17Æü¤Ë3ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¡¢2023Ç¯10·î¤ËÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤Ò¤è¤ó¡¢±ÉÍÜËþÅÀÄ«¤´¤Ï¤óÈäÏª
¢¡¤Ò¤è¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
