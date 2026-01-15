BTS¡¦JUNG KOOK¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¡ÈÊ¢¶Ú¡É¤Ë»ëÀþÅ£ÉÕ¤±¡Ä´°àú¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÎÈë·í¤Ï¡Ö1Æü1¿©¡×¡©
BTS¤ÎJUNG KOOK¤¬¡¢À¤³¦Åª¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØRolling Stone¡Ù¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥«¥Ð¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥£¥Ã¥È¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¹¡¼¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿JUNG KOOK¤¬¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇË²õÎÏ¤¨¤°¡×JUNG KOOK¡¢¶»ÈÄ¡È¤à¤½Ð¤·¡É
Calvin Klein¤Î¥í¥´¤¬¤Î¤¾¤¯¥¢¥ó¥À¡¼¥¦¥§¥¢¤Î¾å¤«¤éºÝÎ©¤Ä¾åÈ¾¿È¤Î¥é¥¤¥ó¤¬¡¢»ëÀþ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶ñÂÎÅª¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ¶á¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ç¡¢1Æü1¿©¤·¤«¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î1¿©¤òÂÔ¤Ä»þ´Ö¤¬¡¢Ã£À®´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖËèÄ«¡¢¥·¥ã¥ï¡¼Á°¤ËÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¤âÆ±¤¸¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡þJUNG KOOK ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯9·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥ç¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡£2011Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼K¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÍ½Áª¤ÇÃ¦Íî¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½»öÌ³½ê´Þ¤áÂ¿¿ô¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¡¢¡Ö¸«³Ø¤ÎºÝ¤ËRM¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ·è¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î11Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£