¤³¤Î¿Í¤Á¤ç¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¡Ä½÷¤Î»Ò¤ò¤¦¤ó¤¶¤ê¤µ¤»¤ë¹ÔÆ°£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¡ÖÆ¸¿´¡×¤È¸À¤¨¤ÐÊ¹¤³¤¨¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤Î»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤µ¤Ï¤È¤¤Ë½÷¤Î»Ò¤ò°ú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤¬ÍÄ¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù¤Î½÷ÀÆÉ¼Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¤³¤Î¿Í¤Á¤ç¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¡Ä¡Ù¤È½÷¤Î»Ò¤ò¤¦¤ó¤¶¤ê¤µ¤»¤ë¹ÔÆ°£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û·ù¤¤¤Ê¿Í¤ËÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Î¾®À¼¤Ç°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë
¡ÖÀº¿ÀÅª¤ËÍÄ¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤ÎÊýË¡¤¬³Ê¹¥°¤¤¤³¤È¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÔËþ¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥°¥Á¤³¤Ü¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤È½÷¤Î»Ò¤ËÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥µ¥é¥Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡ÛÃ¯¤â¸«¤Æ¤Ê¤¤¤ÈÊ¿µ¤¤Ç¥´¥ß¤ä¥¿¥Ð¥³¤Ê¤É¤ò¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¹¤ë
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ëÂç¿Í¤ÏºÇÄã¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þ¥Ê¡¼¤Î°¤¤¹ÔÆ°¤ò¤È¤ëÃËÀ¤Ë¤Ø¤¤¨¤¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥´¥ß¤Î¥Ý¥¤¼Î¤ÆÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Æ»Ï©¤Ë¤Ä¤Ð¤òÅÇ¤¯¹Ô°Ù¤â¥Þ¥Ê¡¼¤¬°¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÄ¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Ö²¶¡¢¹â¹»¤Î¤È¤¤ËÀèÀ¸¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤µ¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤ÉðÍ¦ÅÁ¤ò¤·¤Ä¤³¤¯¸ì¤ë
¡Ö²¿ºÐ¤Þ¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤ÎÉðÍ¦ÅÁ¤Ë¤¯¤À¤é¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«ËýÏÃ¤ò¾Ð´é¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÏÃ¤òºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ë¤âÆþ¤ì¤º¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÃ¯¤«¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¬¤ë
¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¼å¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Ã±ÆÈ¹ÔÆ°¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¼«Î©¿´¤Î¼å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½¸ÃÄ¹ÔÆ°¼«ÂÎ¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ì¤Ð¡¢½÷¤Î»Ò¤«¤é¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤âÊÑ¤ï¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¿©¤ÙÊª¤ò¥Ý¥í¥Ý¥í¤³¤Ü¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë
¡Ö¤¤¤¤Âç¿Í¤¬¤½¤ó¤ÊÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Ç¯ÉÔÁê±þ¤Î¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ë°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼¤ä¾Æ¤²Û»Ò¤Ê¤É¤Î¤ª²Û»Ò¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Ý¥í¥Ý¥í¤³¤Ü¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ë³«¤Ä¾¤ë
¡Ö¡Ø¤ª¤Þ¤¨»Ò¤É¤â¤«¡ª¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ËÊò¤ì¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥±¥ó¥«¤Ç¤¹¤Í¤ë¤Î¤ÏÍÄ¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¡£¸ÀÍÕ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¡¢»ê¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤òÇ§¤á¤ÆÁÇÄ¾¤ËÈ¿¾Ê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¿Â»ÎÅª¤ÊÂÐ±þ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¤ªÊ¢¤¬¤¹¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë
¡Ö¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÌ¤½Ï¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¶õÊ¢¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¤»¤º¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡û¡û¤Á¤ã¤ó¤Î¼êÎÁÍý¤¬Ä¶¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤Ê¤ÉÊìÀËÜÇ½¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¸À¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¥È¥¤¥ì¤Î¤¢¤È¤Ï¼ê¤òÀö¤Ã¤Æ¤Í¡×¤Ê¤É¤Î·Ú¤¤Ãí°Õ¤ËµÕ¥®¥ì¤¹¤ë
¡Ö¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤»Ñ¤Ë¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¸À¡Ö¤´¤á¤ó¡¢¼¡¤«¤éµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Í¡×¤È¸À¤¨¤Ð½÷¤Î»Ò¤Îµ¤»ý¤Á¤âÍî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ç¡¢°¤¤ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤é¼Õ¤ë½¬´·¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²¼ÃåÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È¤Ü¤ä¤¯¤Ê¤É¡¢Êì¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Å¤¨¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë
¡Ö¥Þ¥¶¥³¥óÅª¤ÊÈ¯¸À¤Ï°ú¤¤Þ¤¹¡×¡Ê£³£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊì¿Æ¤Ë´Å¤¨¤ë»Ñ¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤ÎÍÑ°Õ¡¢ÀöÂõ¡¢ÉÛÃÄ´³¤·¤Ê¤É¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤òÊì¿ÆÇ¤¤»¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Î©¤Ç¤¤Ê¤¤Íê¤ê¤Ê¤¤ÃË¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤Á¤ç¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¡Ä¡×¤È¤¦¤ó¤¶¤ê¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê£Â£Ì£Ï£Ã£Ë£Â£Õ£Ó£Ô£Å£Ò¡Ë
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¡Ö¤³¤Î¿Í¤Á¤ç¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¡Ä¡×¤È¤¦¤ó¤¶¤ê¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê£Â£Ì£Ï£Ã£Ë£Â£Õ£Ó£Ô£Å£Ò¡Ë