¡Ô¤¤¤¸¤áÆ°²è¤ÎÊÝ¸î¼ÔÀâÌÀ²ñ¡ÈÏ¿²»¥Ç¡¼¥¿¡É¤òÆþ¼ê¡Õ¡Ö¡ØÀèÀ¸¤Ë¸À¤Ã¤¿¤éÇÜÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È¡Ä¡×»Ò¶¡¤ÎÉÔ°Â¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÁÊ¤¨¤ëÊÝ¸î¼Ô¤ÎÈáÄË¤ÊÀ¼¡ÚÂçÊ¬»Ô¡Û
¡Ö¡ØÂçÊÑ°ä´¸¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ø°ä´¸¤Ã¤Á²¿¤Ê¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¨¡¨¡¤½¤¦Ê°¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÊ¬»ÔÎ©Ãæ³Ø¹»¤Î´Ø·¸¼Ô¤À¡£¤³¤Î³Ø¹»¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹»Æâ¤ÇÀ¸ÅÌ¤¬Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤¬SNS¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¡¢³ØÆâ³°¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÀÂçÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸åÆ¬Éô¤ò½³¤ë°ìËë¤â¡Ä¡¡Æ°²è¤Ë¤ª¤µ¤á¤é¤ì¤¿²Ã³²À¸ÅÌ¤ÎË½¹Ô
¡¡1·î10Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢°À°æÌÀÉ§¶µ°éÄ¹¤Ï¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¡ÖÈï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿À¸ÅÌ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÆ±Æü¤Ë±²Ãæ¤ÎÃæ³Ø¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î´Ø·¸¼Ô¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡Ö¶ÛµÞÊÝ¸î¼Ô²ñ¡×¤À¡£
¡¡ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÏ¿²»¡¦Ï¿²è¤Î¶Ø»ß¡×¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¤³¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¤¤¤¸¤á¤Ï½ÅÂç¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ø¹»Â¦¤ÎÂÐ±þ¤Î´Å¤µ¤«¤é¡¢ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ç²¿¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«µÏ¿¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¡¢Ï¿²»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¸¤á¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ï¿²»¥Æ¡¼¥×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ÅÚÍË15»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£´Ø·¸¼Ô¤¬Äó¶¡¤·¤¿ÅöÆü¤ÎÏ¿²»¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»Â¦¤ÎÅÎÀñ¤Ê´ÉÍýÂÎÀ©¤È¡¢²æ¤¬»Ò¤Î¿È¤ò°Æ¤¸¤ëÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤ÎÈáÄË¤Ê¶«¤Ó¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¨¡¨¡¡£
¢¨ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¼ç»Ý¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç°ìÉôÊäÂ¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¿ô·ï¤ÎÄÌÊó¤Ç³È»¶¤òÇÄ°®
¡¡ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÁ°¤Ë¹»Ä¹¡¢¶µÆ¬¡¢³ØÇ¯¼çÇ¤¤é¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¼þ°Ï¤Ë¤ÏÂ¾¤Î¶µ°÷¤¿¤Á¤¬Î©¤Ã¤Æ¸«¼é¤ëÂÎ°é´Û¤Ë¤Ï¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀâÌÀ²ñ¤Ï¹»Ä¹¤Î¼Õºá¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹»Ä¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ïº£²ó¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Â³¤¤¤Æ·Ð°Þ¤ÎÀâÌÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³Ø¹»Â¦¤Ï1·î8Æü¤ÎÁáÄ«¤Ë¿ô·ï¤ÎÄÌÊó¤ÇÆ°²è¤Î³È»¶¤òÇÄ°®¤·¡¢¤¹¤°¤Ë»Ô¶µ°Ñ¤Ê¤é¤Ó¤Ë·Ù»¡¤ÈÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¡£¸½ºß¤ÏÆ°²è¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¡¢»£±Æ¤·¤¿À¸ÅÌ¤òÆÃÄê¤·¤Æ¡¢Ê¹¤¼è¤ê¤Ë¤è¤ë»ö¼Â³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
³Ø½¬ÍÑ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¡¢AirDrop¤Ç³È»¶
¡¡³Ø¹»Â¦¤¬³ÎÇ§¤·¤¿Æ°²è¤Ï·×3ËÜ¡£1ËÜÌÜ¤ÏºòÇ¯7·î¡¢¹»Æâ¤ÎÆî¹»¼Ë3³¬Ï²¼¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£ÂÎÁàÉþ¤òÃå¤¿ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬²¥¤ë½³¤ë¤ÎË½¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤·¼õ¤±¡¢Å¾ÅÝ¤·¤¿¸å¤â²Ã³²À¸ÅÌ¤¬¼¹Ù¹¤Ë²¥¤Ã¤¿¤ê½³¤Ã¤¿¤ê¤òÂ³¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£2ËÜÌÜ¤ÏÆ±Ç¯7·î¡¢³Ø¹»³°¤Î¸ø±à¤Ç¤ÎË½ÎÏÆ°²è¡£¤½¤·¤Æ3ËÜÌÜ¤Ï¡¢9·î¤ËÆ±¤¸¤¯¸ø±à¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿Ë½¹ÔÆ°²è¤À¡£¹»Ä¹¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö3ËÜ¤ÎÆ°²è¤Ë¤ª¤±¤ë²Ã³²À¸ÅÌ¤Ï¡¢Á´¤ÆÆ±°ì¥°¥ë¡¼¥×¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²Ã³²À¸ÅÌ¤é¤¬Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ë»ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³ÎÇ§¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¸ÀµÚ¤ò¹µ¤¨¤¿¤¬¡¢»£±Æ¤ÈÎ®½Ð¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖËÜ¹»¤Ï¼ø¶È¤Ê¤É¤Î³Ø½¬¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅöÁ³¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¼ø¶È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ï»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÇÆ°²è¤ò»£±Æ¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ËAirDrop¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò°Ü¹Ô¡¢¤½¤·¤Æ¹»³°¤ËÎ®½Ð¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡3ËÜÌÜ¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹»Ä¹¤Ï¡Ö9·î¤Î»þÅÀ¤Ç³Ø¹»¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö´Ø·¸À¸ÅÌ¤Ø¤Î»ØÆ³¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¤ÎÏ¢Íí¡¢Ê»¤»¤Æ¼Õºá¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎºÝ¡¢Æ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Ã¼Ëö¤Ë¤¢¤Ã¤¿Æ°²è¤Îºï½ü¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤º¤Ã¤ÈÀ×¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤éÃå¼ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¹»Ä¹¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢Á´À¸ÅÌ¤Ø¤ÎÀ¸³è¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ä¶µ°éÁêÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÈÌÌÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¿´¤Î¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿Æ±¹»¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢³°Éô¤«¤é¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼ÇÉ¸¯¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤Ï³Ø¹»¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¡×ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÁÊ¤¨
¡¡³Ø¹»Â¦¤ÎÀâÌÀ¤¬°ìÄÌ¤ê½ª¤ï¤ê¡¢¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤Ï³Ø¹»Â¦¤ÎÇ§¼±¤Î´Å¤µ¤òÌä¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¹Ô°Ù¤òºòÇ¯9·î¤Î»þÅÀ¤ÇÇÄ°®¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ò¾·¤¤¤¿¤Î¤«¤òÌä¤¤¤¿¤À¤·¤¿¡£
¡Ö¾ðÊó¤ò²æ¡¹¤¬ÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢²æ¡¹¤Î»ÑÀª¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òºÆÅÙ¸«Ä¾¤·¡¢À¸ÅÌ¤¬¤¹¤°¤Ë²¿¤Ç¤âÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¿®Íê¤·¤ÆÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¶µ»Õ¤ÈÀ¸ÅÌ¤Î´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò²æ¡¹¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ê¹»Ä¹¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¯¥é¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÊÝ¸î¼Ô¤¬¿Ì¤¨¤ëÀ¼¤ÇÁÊ¤¨¤ò¹Ô¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤Ï¤º¤Ã¤È³Ø¹»¤ËÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬Æ°¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Ì¼¤Ïº£¤µ¤é¤ÈÈèÊÀ¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ø¼þ¤ê¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊSNS¤Ë¡Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡ÄÀèÀ¸¤¿¤Á¤¬¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¡¢²ø²æ¤ò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ÏÈóÆü¾ï¤Ç¤³¤ì¤Ï°Û¾ï¤Ê¤³¤È¤À¤ÈÂçÁû¤®¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±¥¯¥é¥¹¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÁÊ¤¨¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²Ã³²À¸ÅÌ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡¢À¸ÅÌ´Ö¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë"ÊóÉü¤Ø¤Î¶²ÉÝ"¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÀèÀ¸¤Ë¸À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÇÜÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤È»Ò¶¡¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤ò¤µ¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢Èï³²¼Ô¤ÏÉÝ¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤ËÁêÃÌ¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ø¸«¼é¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡Ù¡¢¡Ø¶á¤¯¤ÎÀèÀ¸¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÊÆ±³ØÇ¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡Ë
¡¡³Ø¹»¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ëÃæ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¹»Ä¹¤äÃ´Åö¼Ô¤Î²óÅú¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÌäÂê°Õ¼±¤ò¤â¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¡×¡Ö·Ù»¡¤ä·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê²óÅú¤òµá¤á¤ëÊÝ¸î¼Ô¤òÁ°¤Ë¡¢¹»Ä¹¤Ï¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤¦¹Ê¤ê½Ð¤¹¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Æü¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¤¤¤Þ¡¢³Ø¹»¤ÎÊý¤«¤é¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÅöÆü»²²Ã¤·¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¼Áµ¿±þÅú¤Ç¹»Ä¹¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤ËÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤ªÌò½êÅª¤ÊÂÐ±þ¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÂçÊÑ°ä´¸¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«²¿ÅÙ¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø°ä´¸¤Ã¤Á²¿¤Ê¤ó¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤â¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡15»þ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Åö½é1»þ´Ö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸î¼Ô²ñ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Ï17»þ¡£2»þ´Ö¤ËµÚ¤ÖÂÐÏÃ¤ò·Ð¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢³Ø¹»¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤¿¿¼¤¤¹Â¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏËä¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£