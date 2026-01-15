¡Ö²¿²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¡Ä¡×µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬60ºÐ¤Î»þ¤ËÀ¥¸ÍÆâ¼äÄ°¤µ¤ó¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡ÈÏ·¸å¤ÎÌ´¡É
¡¡¸µÆü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤ÏÈÕÇ¯¡¢±Ç²è»°Ëæ¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±Ç²è²ñ¼Ò¤Ê¤É¤«¤é»î¼Ì²ñ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤Ï»î¼Ì¼¼¤òË¬¤ì¡¢»þ¤Ë¤Ï¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é±Ç²è¹¥¤¤À¤Ã¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÀ¥¸ÍÆâ¼äÄ°¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö±Ç²è´ÆÆÄ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡ÖËÍ¤Ï¾®³Ø¹»¡¢Ãæ³Ø¹»¤È¤Û¤È¤ó¤É¤Î»þ´Ö¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤È¥é¥¸¥ª¤ÎÁ°¤Ç¤¹¤Í¡£³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤è¤ê¤â¤¿¤Ö¤óÄ¹¤¤¡×¨¡¨¡ºÇ¸å¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Øµ×ÊÆ¹¨¡¡¥é¥¸¥ª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¡¢¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¡£¤½¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸»þÂå¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ç¼ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÍÎ²è¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é±Ç²è¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ë²è¡×¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£1982Ç¯¤«¤é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¡Øµ×ÊÆ¹¨¤ÎTV¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤é¡¢´ë²è¤Ë2Ç¯È¾¤«¤±¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤ÏÈÖÁÈ¼«ÂÎ¤â2Ç¯È¾¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é½µ1²ó¤Î´ë²è²ñµÄ¤òÂ³¤±¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼«¤é¥»¥Ã¥È¤ò´ë²è¤·¤¿¡£
¡¡18Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2004Ç¯3·î¡£¤½¤ì¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤ï¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù¡Ê2005Ç¯1·î1Æü¡¦7Æü¹æ¡Ë¤Ç¤Î¸Î¡¦À¥¸ÍÆâ¼äÄ°¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö´ë²è¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Òµ×ÊÆ¡¡ËÍ¤ÏÊÑ¤Ë°ÕÃÏ¤ÃÄ¥¤ê¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿´ë²è¤Ã¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¤ëÈÖÁÈ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤À¤È»×¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤ÏËÍ¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤È¤Ç¤Ï¡¢´î¤Ó¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
À¥¸ÍÆâ¡¡¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£Í·Ì±¤Îº£¤³¤½¡¢´ë²è¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
µ×ÊÆ¡¡¼Â¤ÏÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¥¸ÍÆâ¡¡¤¸¤ã¥¡¡¢¼Â¸½¤µ¤»¤Ê¤¤ã¡Ó
¡Òµ×ÊÆ¡¡ÀÎ¡¢¼Â¸½À£Á°¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿´ë²è¤Ï¡¢¸Å¤¤²ßÊªÁ¥¤ò°ìÀÉÇã¤Ã¤Æ¡¢ÅìµþÏÑ¤Ë·¸Î±¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¤½¤ì¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë²þÁõ¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷¶É¤òºî¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£½Ð±é¼Ô¤ò6¿Í½¸¤á¤Æ¡¢4»þ´Ö¤º¤ÄÀ¸ÊüÁ÷¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¡¢24»þ´Ö¤ÎÊüÁ÷¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ø¤¨¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥«¥á¥é¤ò2Âæ¤¯¤é¤¤ÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¤¥Ã¥ÁÁàºî¤â¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¡£4»þ´Ö¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎºÇ¸å¤Î¥»¥Ã¥È¤ÏÁ¥¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
À¥¸ÍÆâ¡¡º£¤«¤é¤À¤Ã¤Æ¡¢¼Â¸½¤Ç¤¤ë´ë²è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
µ×ÊÆ¡¡ÊüÁ÷¤ÈÄÌ¿®¤Î¶ÌÜ¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¹¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ó¡ÊÁ°·Ç¤ÎÂÐÃÌ¤è¤ê¡Ë
¡¡24»þ´ÖÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2019Ç¯¤«¤é¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÆ°²èÈÖÁÈ¡ÖKume¡öNet¡×¤ò³«Àß¡¢2021Ç¯¤Þ¤Ç200ËÜ¶á¤¯¤ÎÆ°²è¤òÇÛ¿®¤·Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¢¤È¤Ë°ú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×
¡Ö´ë²è¤Î¿Í¡×¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿"Ì´"¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÒÀ¥¸ÍÆâ¡¡60Âå¤«¤é¤â½¼¼Â¤¹¤ë¤ï¤Í¡£
µ×ÊÆ¡¡¤ß¤ó¤Ê¤¬60ºÐ¤À¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤½¤¦¤«¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
À¥¸ÍÆâ¡¡»ä¤â82ºÐ¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
µ×ÊÆ¡¡¼«Ê¬¤Ë¤¤¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Öº£Ç¯60ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤ï¤Ê¤¤¤ÈËº¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡£
À¥¸ÍÆâ¡¡¤À¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢½¼¼Â¤µ¤»¤Ê¤¤ã¤Í¡£»Å»ö¤Ê¤µ¤¤¤è¡£Îã¤¨¤Ð¡¢±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤¢¤ì¤ÏÃË¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÌÌÇò¤¤»Å»ö¤È¤¤¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
µ×ÊÆ¡¡²¿²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤»Å»ö¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ë°ú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£
À¥¸ÍÆâ¡¡¤Û¤¦¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£»ä¤ÏÌµÀÕÇ¤¤ÊÀðÆ°¼Ô¤Ê¤Î¡£¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤µ¤»ý¤Á¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡Ó
¡¡µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë±Ç²è¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Å·¹ñ¤Ç¡¢À¥¸ÍÆâ¤µ¤ó¤Ë¤â¤¦°ìÅÙµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¹ç¾¸¡£
