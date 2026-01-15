¡ÒºÊ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Óµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬À¥¸ÍÆâ¼äÄ°¤µ¤ó¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖºÊ¡¦Îï»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¡×¡¡³ØÀ¸»þÂå¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤·ëº§¡Ä»Å»ö¤â²ÈÄí¤â2¿Í¤ÇÊâ¤ó¤À¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼
¡ÖÉ×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¨¡¨¡¸µÆü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡Ê81¡Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡Û
¡Ô·ÇºÜÅö»þ¤Î»ïÌÌ¤ò¸ø³«¡Õ¤«¤Ä¤Æ¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡¢µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ÈÀ¥¸ÍÆâ¼äÄ°¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ
¡¡ºÊ¤ÎÎï»Ò¤µ¤ó¡Ê80¡Ë¤Ï¡¢¡Òµ×ÊÆ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç"¤é¤·¤µ"¤òÄÌ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤Ê¥µ¥¤¥À¡¼¤ò°ìµ¤¤Ë°û¤ó¤À¤¢¤È¡¢Î¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Û¤·¤¿¤¢¤Î»þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡£¼«Í³¤ÊÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿Æü¡¹¤Ë²ù¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ó¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó´É¤ÎÃæ¤Îµ×ÊÆ¹¨¡×¤Î°õ¾Ý¤Ï°Û¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ëÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¤Ô¤Ã¤¿¤· ¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡Ù¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡Ù¤Ç¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤ËÎ©¤Ä»Ñ¡£40ÂåÁ°¸å¤ÎÊý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ö¼¡¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¤¨¤Ã¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡×¤È¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¾®µÜ±Ù»Ò¤µ¤ó¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡18Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2004Ç¯3·î¡£¤½¤ì¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤ï¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿µ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø½µ´©¥Ý¥¹¥È¡Ù¡Ê2005Ç¯1·î1Æü¡¦7Æü¹æ¡Ë¤Ç¤Î¸Î¡¦À¥¸ÍÆâ¼äÄ°¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¼äÄ°¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¥¸ÍÆâ¤µ¤ó¤Îµï½è¤Ç¤¢¤ëµþÅÔ¡¦¼ä°Ã¤Ç¼Â¸½¤·¤¿´ë²è¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï60ºÐ¡£»Å»ö¤È¿ÍÀ¸¤ò¤á¤°¤ë2¿Í¤ÎÂÐÃÌ¤Ï¡¢ºÊ¡¦Îï»Ò¤µ¤ó¤ÎÏÃÂê¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£³ØÀ¸»þÂå¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ·ëº§¡£Îï»Ò¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÒÀ¥¸ÍÆâ¡¡ËèÆü¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤ò¸µµ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹±üÍÍ¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
µ×ÊÆ¡¡Èà½÷¤Ï²È»ö¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¡¢ËÍ¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢ÍÑ¤ÎÉþ¤Î¼êÇÛ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ºÊ¤Ï¡¢¼ê¤òÈ´¤±¤º¡¢¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
À¥¸ÍÆâ¡¡»ä¤ÈÆ±¤¸¤À¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
µ×ÊÆ¡¡²Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÈÆ°¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3ÆüÀè¤ÎÎÁÍý¤Þ¤Çºî¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£ËÍ¤Ê¤ó¤«¡¢²¿»þ´Ö¤Ç¤â¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡£
À¥¸ÍÆâ¡¡¤½¤í¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¡¢º¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡£Æ±¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤è¡£É×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤Ï¡©
µ×ÊÆ¡¡Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù»þÂå¤â¡¢¼«Âð¤Ç¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤«¤é¶É¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é¤â°ìÇÕ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢²ñÏÃ¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢Â¿¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ó¡ÊÁ°·Ç¤ÎÂÐÃÌ¤è¤ê¡Ë
¡¡µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤ÈÎï»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢2001Ç¯¤Ë¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê·ëº§¡Ù¤È¤¤¤¦¶¦Ãø¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÎï»Ò¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤¬"¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ëÂ¦"¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ï¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¡¢¤À¤Ã¤¿¡£½Ð¤Æ¤¤¿¥Í¥º¥ß¤Ëµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬¤Ó¤Ó¤ê¤Þ¤¯¤ê¡¢¤¢¤ï¤Æ¤ÆÎï»Ò¤µ¤ó¤È¥Í¥º¥ß¤ò°ì½ï¤ÎÉô²°¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¡¢2¿Í¤Î³Î¤«¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ç¡¢¤·¤«¤·¿¼¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤òÊª¸ì¤ë¡£
¡ÒÀ¥¸ÍÆâ¡¡É×ÉØ¤¬²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
µ×ÊÆ¡¡²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤¬°ìÈÖËþÂ¤¹¤ëÅú¤¨¤Ï¡¢¥ª¥¦¥àÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐºÊ¤¬¡Ö¤³¤ì¤ª¤¤¤·¤¤¤ï¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢É×¤Ï¡Ö¤¦¤ó¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£
À¥¸ÍÆâ¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤¦¤±¤É¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Î¸ýÄ´¤«¤é¤Ï¡¢±üÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
µ×ÊÆ¡¡ºÊ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é»Å»ö¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
À¥¸ÍÆâ¡¡¤Û¤é¤Û¤é¡£±ü¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÃË¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ó¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡À¥¸ÍÆâ¤µ¤ó¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ã¯¤â¤¬ËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¸åÊÔ¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë