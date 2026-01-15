Ãæ¹ñÆÈ¼«³«È¯¤ÎÂç·¿Ìµ¿Íµ¡¡¢À¾Â¢¡Ý»ÍÀî¤Î½éÈô¹Ô¤ËÀ®¸ù¡¡ÆÃ»ºÉÊ¤Ê¤ÉÀÑºÜ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ1·î15Æü¡ÛÃæ¹ñ»ÍÀî¾ÊÌÊÍÛ»Ô¤ÎËÌÀî±Ê¾»¶õ¹Á¤Ë14ÆüÁáÄ«¡¢Âç·¿¸ÇÄêÍãÌµ¿Íµ¡FP¡½985¡Ö¶âµíºÂ¡×¤¬Ìµ»öÃåÎ¦¤·¤¿¡£Æ±µ¡¤ÏÀ¾Â¢¼«¼£¶è¤ÎÌýÃã¡Ê¥æ¥Á¥ã¡Ë¡¢¥ä¥¯¤ÎÆýÀ½ÉÊ¤Ê¤ÉÆÃ»ºÉÊ¤òÀÑ¤ó¤ÇÆ±¼«¼£¶èÎÓ¼Ç¡Ê¥Ë¥ó¥Æ¥£¡Ë»Ô¤ÎÊÆÎÓ¡Ê¥á¥ó¥ê¥ó¡Ë¶õ¹Á¤òÎ¥Î¦¡¢1100¥¥íÄ¶¤Îµ÷Î¥¤òÈô¹Ô¤·¤ÆÅþÃå¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹âÃÏÍÑÂç·¿Ìµ¿Íµ¡ÊªÎ®¥ë¡¼¥È¤Î½é»î¸³Èô¹Ô¤¬À®¸ù¤·¡¢À¾Éô¹â¸¶ÃÏ°è¤Ç¤Î¸úÎ¨Åª¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Äã¶õÊªÎ®ÌÖ¤Î¹½ÃÛ¤Ë·ø¸Ç¤Ê´ðÈ×¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡FP¡½985¡Ö¶âµíºÂ¡×¤ÏÃæ¹ñ¹ÒÅ·²Êµ»½¸ÃÄ»±²¼¤Î»þÂåÈôË²²Êµ»¤¬¹âÃÏ¤äÎ¥Åç¡¢ÊÕ¶ÃÏ¶è¤Ê¤ÉÆÃ¼ì¤ÊÃÏÍý´Ä¶¸þ¤±¤ËÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿Âç·¿¸ÇÄêÍãÌµ¿Íµ¡¡£ºÇÂçÎ¥Î¦½ÅÎÌ¤¬5.7¥È¥ó¡¢ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤¬2¥È¥ó¡¢¹ÒÂ³µ÷Î¥¤¬2Àé¥¥íÄ¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÃÏ¤Î´¨Îä¤Êµ¤¸õ¡¢Î¥Åç¤Î±öÌ¸¤Ê¤É²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤Î±óµ÷Î¥Êª»ñÍ¢Á÷¡¦ÇÛÁ÷Ç½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£É¸½àÅª¤Ê¶õ¹Á¤ÇÃ»µ÷Î¥Î¥ÃåÎ¦¤¬¹Ô¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ê°×Åª¤Ê¶õ¹Á¤Ç¤Î½ÀÆð¤Ê»ÈÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢½üÉ¹µ¡Ç½¤ò»ý¤Á¡¢ÂÑÍë¡¦ÂÑÉ÷À¤ËÍ¥¤ì¡¢Á´Å·¸õ¤Ç¤ÎÈô¹Ô¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡»ÍÀî¡¦À¾Â¢ÃÏ°è¤ÎÄã¶õÊªÎ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¹½ÃÛ¤ÏÎ¾ÃÏ°è¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ëÇÀ»ºÊª¤Î³°ÉôÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤äÀ¾Â¢¤Ø¤ÎÊª»ñÊÝ¾ãÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¡¢À¾ÉôÃÏ°è¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢½ÅÍ×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·úÀß¤È¶ÛµÞÂÐ±þÇ½ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡Ö¿·¤¿¤ÊÎÎ°è¡¢¿·¤¿¤Ê¼Á¡×¤Î¼êÃÊ¤È¤Ê¤ë¡£