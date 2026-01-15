¡ÚÂ®Êó¡Û¶¯À©¼¹¹Ô¤Ç¥¢¥Ñ¡¼¥ÈË¬Ìä¤Î¼¹¹Ô´±2¿Í¡¢ÃË¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¡Ä1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¡»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÃË¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá
15Æü¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¶¯À©¼¹¹Ô¤ËË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±2¿Í¤¬ÃË¤Ë»É¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢¿ùÊÂ¶èÏÂÀô¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤ò¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¤é2¿Í¤¬¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Î½»¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Ë»É¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¹¹Ô´±2¿Í¤ÇÉô²°¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤¬ÆÍÁ³¿ÏÊª¤Ç»É¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÃË¤Ï¥¬¥¹¥Ü¥ó¥Ù¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»É¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¼¹¹Ô´±2¿Í¤Ç¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÃËÀ1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦1¿Í¤Ï·Ú½ý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÇúÈ¯¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤¬Ç³¤¨¡¢Åìµþ¾ÃËÉÄ£¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Ï¡¢µþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ±ÊÊ¡Ä®±Ø¤«¤é800¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£